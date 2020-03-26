【壓力爆煲】確診新冠肺炎後擔心傳染他人　意大利34歲前線護士自殺身亡

▲ 意大利34歲前線護士確診新冠肺炎後，因怕傳染他人而自殺身亡。

新型冠狀病毒迅速擴散全球，意大利有近7萬人確診。當地一名34歲前線護士於該國重災區倫巴第（Lombardy）一間醫院工作，確診新冠肺炎後因擔心傳染他人，自殺身亡。

據英國每日郵報報導， 意大利國家護士聯會3月24日發表聲明，指出該名34歲護士Daniela Trezzi的死因，並表達悲痛和沮喪。聯會又指，Daniela Trezzi承受極大壓力，因為擔心控制疫情期間，自己卻在傳播病毒。

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Daniela Trezzi於深切治療部工作，出現病徵後接受病毒檢測，結果呈陽性，3月10日起請病假，不過她的情況無被監察。當地司法部門正調查這宗死亡案件。3月24日，意大利單日死亡人數新增了743人。

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另外，聯會指出，在威尼斯也有醫護人員出現類似的自殺事件。聯會表示，「我們每個選擇這職業也為了做好事，但也會遭遇不幸：因為我們是護士……」

責任編輯：羅嘉欣