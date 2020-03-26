【美國疫情】女醫護確診新冠肺炎家中死亡　4歲孩子伴屍16小時始被發現

▲ 美國女醫護倒臥家中客廳死亡。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，美國近日亦發生家庭慘劇，一名42歲女醫護人員在家中死亡，直至警方16小時後上門檢查才被發現，而死者的4歲孩子當時亦在家中。死者遺體發現新冠肺炎病毒，詳細死因仍在調查中。

病毒測試呈陽性

據美國媒體報道，死者生前在喬治亞洲紐南的皮埃蒙特紐南醫院（Piedmont Newnan Hospital）工作，擔任乳房X光照技術員。警方早前應死者的家人要求，前往其住所檢查，才發現她倒臥在家中客廳。

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驗屍官估計，她已經死去12至16小時，當時她的4歲孩子亦在家中。驗屍官又指，他們對死者進行新冠肺炎檢測，結果呈陽性，目前仍未確定死者的孩子是否染病。

皮埃蒙特紐南醫院發言人表示，院方對有同事過世感到難過，雖然死者的詳細死因仍未確定，但其檢測顯示有感染新冠肺炎，出於謹慎起見將調查死者生前過的患者及同事，提醒他們進行自我檢極，並進行病毒測試。

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責任編輯：林愛娜