【停課不停學】留家避疫享受親子讀書樂　新雅文化10本圖書網上免費試閱

▲ 新雅文化精選了不同年級的10本精彩圖書，放在網上供讀者試閱，讓各位親子足不出戶享受讀書樂。（圖片取自新雅文化網頁）

隨著新冠肺炎疫情在全球不斷蔓延，政府及醫療專家都呼籲巿民如非必要，務必減少出門，尤其是群眾聚會，更應禁絕。孩子停課，除了留在家中網上學習外，還應看看課外書鬆弛一下緊張的防疫心情。未有圖書準備在家？不打緊，新雅文化剛剛精選了不同年級的精彩圖書，放在網上供讀者試閱，讓各位家長足不出戶，與子女乖乖留家避疫，一同閱讀親子故事。

精選的試閱圖書共分三組，包括幼兒（適合3至6歲）、初小（適合6至9歲）及高小（適合9歲或以上），家長可協助孩子鍵入連結（http://bit.ly/2TENGYX），即可看到上述三個選項。新雅文化巿場部發言人表示，免費試讀活動預計會做到4月底，隔一段時間便會更新。現階段已上載10本，稍後會持續更新，暫時規劃會合共上載共20本書。此外，會因應停課情況而再作審視，或會繼續提供試閱。

幼兒組已上載了3本圖書，以自然界、動物界主題為主，並輔以兒童心理成長，激發兒童的好奇心及求知慾，3本圖書包括：《好奇水先生1：水先生的奇幻旅程》、《企鵝胖胖》（動物成長小故事）及《怎麽辦？專心上課真困難》（孩子入學心理故事系列）。

▲ 《便便有妙用》，講述兔子會排出兩種不同的便便，更會把其中一種吃回呢！大家想知點解，立刻鍵入免費試看啦﹗（圖片取自商務印書館網頁）

初小組亦上載了3本圖書，包括：《單車王子怎麼啦？》（新雅兒童成長故事集）、《魔法小怪1：尾巴劫匪》及《便便有妙用》（大驚小怪科學繪本），分別是奇幻故事及認識人體的科學繪本，記者特別推薦《便便有妙用》，講述自然界裏的動物有很多把便便循環再用的妙法，原來兔子會排出兩種便便，分別是軟便便和硬便便，更會把其中一種吃進自己肚裏！你猜是哪一種呢？

至於高小組則上載了4本圖書，則以推理、奇幻、偵探故事為主，包括：《時空調查科1：法老王宮裏的秘密》、《星之魔法少女1：星光寶石的魔法》、《奇幻書界1：失物之靈》、《福爾摩斯懸案》（抉擇叢書）。

記者：Elenor