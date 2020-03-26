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【開心速遞】第828至第830劇情預告　張景淳龔燁水手服終登場

娛樂 10:07 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》周四至周日劇情，之前曾被抽起的《女戰士之心結》，再被安排播出，龔燁的女戰士造型終可曝光....

第828集（26/3） 

敢威命各人設法增加新威龍廣場的人流，誓要勝過大陳。

力王提議以舊卡通水手服女戰士作招徠，龔燁附和。

若水奇怪龔燁為何主動支持，及後終於發現龔燁的秘密……

龔燁特意邀請當年聲演其中一位水手服女戰士的配音員出席活動，若水本已討厭卡通角色，見龔燁對配音員大獻殷勤，更妒火中燒。

龔燁拿出一個可錄音的水手服女戰士人偶，託配音員為他錄音。人偶後來被若水取去，龔燁為此事與若水陷入冷戰……


第829集（27/3）

好爸Bar打烊後，瑞輝、Peter、家聰與力士相聚互吐苦水，期間有一名怪漢葉伯闖入。

瑞輝好心招呼他，葉伯卻突然離去。瑞輝因連累力蓮輸掉身家而一直內疚，遂刻意避開她；

葉伯又來酒吧，表演打非洲鼓，結果與客人爭執，最終因無法賠償而留下非洲鼓作抵押。

力蓮怪責葉伯，瑞輝感同身受……

瑞輝見葉伯堅持追求音樂理想，讓他在好爸Bar表演，輝堅持己見，要與力蓮打賭……

第830集（28/3）

若水、楊洋、Rebecca等在「接龍常識問答大賽」表現出色，終極難題要分辨出CPU、Mouse、Keyboard，各人答案一錯再錯。

CPU等三人發現毫無存在感，Ivan見狀不禁憶起往事……

CPU等為要讓同事認出他們，向龔燁請教，決意改變形象，樹立獨特造型，可惜無濟於事。

三子再接再厲，從Jenny身上得到啟發，欲以終極手段令人對他們留下深刻印象……

撰文 : TOPick柴犬出動

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