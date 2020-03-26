【法證先鋒IV】第30集大結局劇情預告　Dr.Man性命危在旦夕

▲ 《法證先鋒IV》大結局。

《法證先鋒IV》由黃浩然、李施嬅、譚俊彥、陳煒、湯洛雯等主演。結局篇第29集講到高安從徐意身上得到啟發，洞悉案情疑點，成功證明Emma清白。可是，高安去到Emma家中，竟發現高靖倒臥於血泊之中。

第30集大結局（27/3）

高安發現高靖受重傷並失去佩槍，同時更驚悉Emma不知所蹤。

高安臨危不亂，透過各種蛛絲馬跡重組事發經過，推斷出傷害高靖、帶走Emma的犯人誰屬。

輝煌、慧明前往醫院途中，正好遇上案件的關鍵人物昇，追逐期間昇車撞壆起火，輝煌冒死營救，慧明看在眼內，決定重新審視自己對輝煌的情感。

家希在商場瞥見一可疑身影，遂尾隨跟蹤，未料遭對方察覺，更擎槍直指家希，家希性命危在旦夕……

高安憑觀察力，加上見賢的聲紋分析，揪出犯人藏身之處並尋回Emma，詎料被犯人發現，脅持至天台，高安、Emma頓時身陷險境，命懸一線……

海邊長堤，法證、法醫、重案組又再接報到場，發現了四具排列奇異、身穿小丑裝束的屍體！眾人凜然無懼，勢要將更離奇、更詭異的案件一一破解！

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