【全球大流行】Nike宣布生產面罩供醫護人員使用　Nike：為世界安危請留在家中

▲ Nike宣布生產面罩供醫護人員使用。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國零售業受到巨大衝擊，國際時尚產業亦受到牽連。繼奢侈時裝品牌Louis Vuitton、Balenciaga及Saint Laurent先後宣布生產搓手液及口罩後，運動品牌Nike 亦宣布為醫護生產醫療防護裝備。

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Nike 發表聲明，表示將為醫護研發個人防護裝備，將有專業團隊指導，製造符合醫療規格的面罩供醫護使用。於聲明中，Nike CEO John Donahoe表示：

好像Nike這樣的公司需要盡一分力量，公司將根據俄勒岡健康與科學大學（OHSU) 的團隊及衛生專業人員的要求，開發面罩及其他醫療產品。

而OHSU團隊亦於聲明感謝Nike團隊的努力。早前Nike曾承諾將提供逾1500萬美元助抗疫。而Nike亦於其官方IG呼籲，希望大家為抗疫一同努力，留在家中勿外出。

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責任編輯：林卓昕