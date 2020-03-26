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【全球大流行】Nike宣布生產面罩供醫護人員使用　Nike：為世界安危請留在家中

健康 10:30 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

Nike宣布生產面罩供醫護人員使用。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國零售業受到巨大衝擊，國際時尚產業亦受到牽連。繼奢侈時裝品牌Louis Vuitton、Balenciaga及Saint Laurent先後宣布生產搓手液及口罩後，運動品牌Nike 亦宣布為醫護生產醫療防護裝備。

【全球大流行】LV產12噸消毒洗手液　採用Dior「CD」壓紋樽身譽為最靚搓手液贈醫院

Nike 發表聲明，表示將為醫護研發個人防護裝備，將有專業團隊指導，製造符合醫療規格的面罩供醫護使用。於聲明中，Nike CEO John Donahoe表示：

好像Nike這樣的公司需要盡一分力量，公司將根據俄勒岡健康與科學大學（OHSU) 的團隊及衛生專業人員的要求，開發面罩及其他醫療產品。

而OHSU團隊亦於聲明感謝Nike團隊的努力。早前Nike曾承諾將提供逾1500萬美元助抗疫。而Nike亦於其官方IG呼籲，希望大家為抗疫一同努力，留在家中勿外出。

其他時尚品牌抗疫，即睇：

【歐洲疫情】 LV化妝品工廠首周生產12噸消毒洗手液　免費提供法國及歐洲醫院抗疫

【最靚口罩】奢侈品牌投入口罩生產行列　Gucci料產110萬個口罩供醫護用

【Hermes停產】Hermes關閉法國42間皮革廠　香水廠改生產洗手液

責任編輯：林卓昕

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