【法證先鋒IV】秋姐被殺Dr.Man做最悲痛解剖　李施嬅視后級演繹觸動人心

▲ Dr Man驚聞秋姐離世噩耗當場淚崩。

TVB大熱劇集《法證先鋒IV》倒數最後2集，連環殺人案兇手仍未落網，娟姐（羅蘭飾）女兒羅清秀（李綺雯飾）與秋姐（謝雪心飾）接連遇害。與秋姐情同母女的Dr Man（李施嬅飾）接報到場，驚見秋姐離世傷心欲絕……

昨晚（26日）《法證先鋒IV》劇情講到，娟姐、秋姐與大妹高善（張曦雯飾）為清秀的公關公司走婚紗秀，但因娟姐綵排時出錯而被清秀責罵，高善不忿故與清秀走爭執，後不慎倒地擦傷手掌。

▲ 秋死無辜被殺。（《法證先鋒IV》截圖）

重溫李施嬅張曦雯那些年港姐照，詳情請睇：https://bit.ly/2UBjGMZ

之後，鏡頭一轉，清秀與秋姐便一同遇害，伏屍婚紗店的試身室。Dr Man驚見自己視為親生媽媽的秋姐死去，由驚訝到流淚的演繹觸動人心。

在解剖室內，Dr Man為秋姐驗屍前憶起與秋姐的種種回憶，終忍不住淚崩當場。不過，堅強的Dr Man為還秋姐公道，落淚過後仍堅強面對，即使心如刀割都要冷靜應對。

▲ Dr Man不忍接受秋姐離世的事實。（《法證先鋒IV》截圖）

網民大讚李施嬅視后級演技

這場戲播出後，不少《法證IV》的劇迷都被二人深厚的主僕情誼打動，與李施嬅一同流淚。而李施嬅的演技更獲網民大讚「喊都有幾種層次」，支持她憑此劇問鼎視后。

▲ Dr Man驗屍時崩潰。（《法證先鋒IV》截圖）

李施嬅今早也在社交平台上分享感受，並多謝觀眾的支持：「今日一開機就睇到很多留言，都係話尋晚睇法證睇到喊。知道你哋喊，我都好感動。謝謝又再給我源動力。」

Dr Man陷崩潰邊緣

李施嬅與謝雪心在《法證先鋒IV》的戲份自播出以來都深深打動不少觀眾，先有秋姐誤會自己患有腦癌，向Dr Man交代身後事，後有秋姐知道自己有初期老人癡呆，向Dr Man哭訴內心感受，每場主僕間的深情剖白都成功感動觀眾。

齒科法醫梁家駒聆聽死者「最後說話」，詳情請睇：http://bit.ly/3b2cgZL

▲ Dr Man收拾心情冷靜驗屍。（《法證先鋒IV》截圖）

不過，秋姐意外慘死，Dr Man同時面對摯親的離世，又要解決與Stan（海俊傑飾）之間因已死去的家姐帶來的問題，頓時失去心裏所有的依靠。

連環殺人案真兇現形

今晚劇情將進一步交代真兇誰屬。Dr Man翻看秋姐的照片時，赫然發現婚紗秀命案可能與高善有關，馬上向輝煌通報。

▲ 秋姐與Dr Man的主僕情深厚動人。（《法證先鋒IV》截圖）

煒哥爆醫生男友細心回應再婚傳聞，詳情請睇：https://bit.ly/2UCgD74

高善突然到警署自首，並帶同證據，供出行兇動機及過程。高安（黃浩然飾）不相信大妹會是殺人兇手，當中必定另有內情，高善認為高安受主觀感情影響，二人意見相左起爭執。

高安從徐意（湯洛雯飾）身上得到啟發，洞悉案情疑點，成功證明大妹清白，肯定真兇另有其人。及後，高安來到大妹家中，竟發現細妹高靖（朱晨麗飾）倒臥於血泊之中……

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh