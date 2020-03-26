【3月26日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 3月26日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周四（26日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

OK便利店開售棉質口罩+三層過濾片套裝

OK便利店由3月26日早上7時至4月8日下午3時期間接受預訂GO WILD棉質口罩+三層過濾片（8片）套裝。

詳情：【口罩供應】OK便利店開售棉質口罩+三層過濾片套裝 即日至4月8日接受預訂【內附預訂詳情】

￼AYP￼派1,500個口罩抗疫包

￼AYP 3月25日至4月14日中午12時向AYP參加者(正參與章級活動的參加者）派口罩抗疫包，內含30個口罩及一支酒精搓手液。活動會優先處理正接受學生資助計劃之AYP參加者申請，抽籤形式處理。

合資格人士填寫申請表格：https://forms.gle/dxF572PKL9T4ZVs36，AYP將以whatsapp聯絡成功登記並符合資格之申請人，申請人請於指定時間內自行到所選之順便智能櫃領取抗疫包。

維修香港－關懷社區服務隊開售350盒口罩

維修香港－關懷社區服務隊今日（26日）晚上開售口罩。當中200盒LevelOne口罩開放給土瓜灣街坊登記，而土瓜灣傷殘和視障人士￼可以良知價$64/盒購買成本價$128/盒的50個裝口罩。

地點：淅江街馬會附近

責任編輯：王芷瑩