家中總有一部喺左近 真心重要的家庭成員 – TGC煤氣爐具

香港人平日生活忙碌，即使回家也未必有喘息的時間。然而，受疫情影響，大家大部分時間均留在家中，才赫然發現原來一部好用的煤氣爐對日常生活是如此重要。綜合不少專家的意見，這次新型肺炎的疫情將可能要長時間持續，因此必須為屋企配置信譽良好的優質爐具，方可確保以最佳狀態長期抗疫作戰。

抗疫煮食篇

為減低傳染風險，不少「無飯家庭」均變身為「模範家庭」，每天留家煮飯。然而，正所謂「辛苦搵來自在食」，想家人食得滋味開心，家中怎能缺少一個鑊氣勁又易操控的煮食爐？

首推有「大廚鑊氣王」之稱、連人氣煮食節目「阿爺廚房」鼎爺都指定使用的TGC極炎火嵌入式平面爐 MEGA2，日本製造的MEGA2火力高達6.0千瓦，兼備獨立芯火，無論中西小菜均可輕易煮出大廚級鑊氣水準，住家菜煮得好味，屋企人自然食得開心又健康。了解更多﹕https://bit.ly/3bpXOuI

▲ 日本製造的 TGC 極炎火嵌入式平面爐 MEGA2 具備大廚級鑊氣，是星級大廚首選。

抗疫沖涼篇

抗疫期間，每日回到家中，第一時間當然要來一個熱水浴消毒全身！然而，香港地寸金尺土，浴室環境愈趨狹小，難以容納龐大的儲水式熱水爐，即使能成功安裝，也因不想獨自耗盡熱水，連累之後沖涼的家人捱凍水涼，最終只能以極速完成沖涼，完全談不上放鬆享受。其實只要選擇合適單位安裝的超薄煤氣熱水爐，即可解決以上問題。日本製造的TGC超薄恆溫熱水爐 RJW150SFD機身只有70mm厚，具有「時尚慳位王」的稱號，浴室空間更寬敞，沖涼自然更舒暢。備有自動恆溫功能，確保一年四季水溫穩定，絕對不會忽冷忽熱，保證全家最後一個沖涼都有源源不絕的熱水供應，保持暖笠笠的身軀抗疫。了解更多﹕ https://bit.ly/3bqi4N0

▲ TGC 超薄煤氣恆溫熱水爐 RJW150SFD 外型時尚，浴室空間更寬敞。自動恆溫設計，確保有源源不絕的熱水，紓緩疲勞。

抗疫衣物篇

在抗疫的非常時期，每日穿過的衣物均須替換清洗，但香港天氣潮濕，衣物經常難以乾透，不但易有噏味，更有可能滋生細菌。來自日本的TGC煤氣乾衣機是你的衣物消毒好幫手，只需45分鐘，即可將4公斤衫極速烘乾，乾衣期間操作溫度更高達攝氏80°C，有效擊退依附在衣物上的大腸桿菌、金黃葡萄球菌、霉菌及塵蟎等家居常見細菌，連公仔、床單、座墊等難乾物品均可徹底烘乾，因而有「終極殺菌王」的美譽。了解更多﹕https://bit.ly/2Jav6Cd

▲ TGC 煤氣乾衣機 RJD650 & RJD430 以高溫極速乾衣擊退細菌同塵蟎，更備有智能濕度感應，乾出來的衣物份外溫暖柔順。

抗疫親子活動篇

受疫情影響，家長們均費盡心思為小朋友安排停課期間的活動。何不藉此機會與小朋友一同親子下廚，並同時訓練他們的自理能力？ TGC早前創意聯乘Hello Kitty推出全港獨家的嵌入式煮食爐，打破過往爐具只有沉悶款式的傳統概念，在耐用易潔的強化玻璃爐面印了萌爆Hello Kitty頭像和蝴蝶結，更備有櫻花粉紅及時尚灰黑兩款顏色可供選擇。此爐性能同樣不俗，火力高達5.0千瓦，兼備獨立芯火，輕易煮出鑊氣和營養十足的美食，絕對是吸引小朋友一同親子入廚的好拍檔。了解更多﹕https://bit.ly/2Ugu39U

▲ TGC x Hello Kitty 嵌入式平面爐備有櫻花粉紅及時尚灰黑兩款顏色，設計萌爆吸晴。

唔講唔知，原來TGC已經陪伴大家20個年頭，適逢這個大日子，煤氣公司將於3月底起推出一連串的推廣活動，當中更包括玩Facebook遊戲免費送爐及限時爐具折扣優惠等，想趁機換爐的朋友記得密切留意www.facebook.com/TowngasAppliance。

網址﹕www.towngasappliance.com

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