【同心抗疫】港科企研藍牙手環　定位防脫助檢疫

▲ 政府以各種電子手環、監察手帶配合「居安抗疫」手機程式，確保接受檢疫人士留在住所自我隔離。

香港新冠肺炎疫情因輸入個案大增而惡化，政府以各種電子手環、監察手帶配合「居安抗疫」手機程式，確保接受檢疫人士留在住所自我隔離。然而，這電子抗疫法近日屨「甩轆」，多名接受檢疫人士擅自外出、脫去手環；亦有人無法啟動「居安抗疫」程式，社會質疑手環漏洞百出，衞生署至今已發出逾400封警告信。

政府資訊科技總監林偉喬早前承認，向機場入境人士派發的首批監察手帶，本身沒藍牙功能，若穿戴者擅離住所，而沒帶同其配對手機，便不會發出訊號，但強調會間中要求掃描手帶上的二維碼確定位置。他稱可發出藍牙訊號的手環是最佳選擇，若穿戴者違反檢疫令外出，離開手機收發範圍，當局可即時監察到，昨日起已在抵港歐美航班試行派發，之後將逐步推展到全部由機場入境人士。

▲ 現時機場入境人士均獲發監察手帶，配合「居安抗疫」手機程式作檢疫，惟多人無法啟動程或，甚至「離家出走」，因而備受批評。（資料圖片）

有本港科企將為政府供應新款電子手環，輔以定位和防脫功能，料有助加強監察。其中香港物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM），自主研發可重用電子手環，早在2月起由衞生署派發給需家居隔離人士，配合一部署方提供的手機，監察他們是否遵從檢疫令。

該手環的發訊裝置大如火柴盒，因而被笑稱為「大牛龜」。LSCM行政總裁黃廣揚稱，手環以低功耗藍牙將穿戴者的位置經手機傳給衞生署，若人或手機離開住所，署方會知悉；穿戴者同時亦要戴上一條「平安帶」，定時拍感應器，確保沒擅離住所。手環腕帶上更繫有電路，強行解鎖、剪斷會響起警報，不破壞電路而成功脫下手帶的可能性不大，又指在首輪使用中未遇穿戴者擅脫手環，

回收返來要消毒、清洗，並更換零件，我們沒那麼多人手。

▲ 黃廣揚料隔離人數將增加，回收可重要手環需大量人手，故將來會側重發展一次性手環。（陳智良攝）

「大牛龜」由2月開發至今已經歷3代，首兩代主要改善了穿戴的舒適度，惟上門回收仍需大量人手，故本月下旬起供應的第3代手環將改為一次性使用，包括改用其他材料、將充電池改為一次性電池等，省卻回收成本。

3代可重用電子手環，目前已累計生產7千隻。為確保供應，LSCM另向本地公司訂購5萬隻「手錶款」可重用電子手環，又向歐美公司訂購11萬隻一次性電子手環，分別已有1萬多隻到貨，將用於機場入境者的檢疫。

▲ Liricco聯合創始人林健鈞稱將向政府提供智能手環，偵測穿戴者的位置，強行解鎖或剪斷手環會觸發警報。（程志遠攝）

另一香港科企旨豐科技有限公司（Liricco Tech）稱，將本月底至下月初為政府提供可重用電子手環做檢疫。聯合創始人林健鈞表示，手環原用於監獄和醫院，可偵測穿戴者的位置、心跳率和心電圖，配合其專利技術，可鎖定穿戴者身處位置，精準度達到兩米內；這些資料會經低功耗藍牙技術傳送到手機，再由政府提供的手機應用程式，發送到後台伺服器作監察。

他指出，手環扣上後會形成一圈電路，強行解鎖或剪斷手環會觸發警報；若穿戴者離開發訊手機超過10米、手機無電或關閉，或住所的網絡中斷，亦會觸發警報。

▲ Liricco的智能手環錶帶上附有電路，強行解鎖或剪斷手環會觸發警報。手環扣上後會形成一圈電路，強行解鎖或剪斷手環會觸發警報（程志遠攝）

近月大量海外港人和留學生返港，黃廣揚稱難料疫情發展，但隨着規模擴大，料隔離人數將增加，惟沒有足夠檢疫設施，故將來會更側重發展一次性手環；未來亦要確保有充足產量和繼續減低成本，又透露有歐洲、中東和東南亞國家向LSCM了解手環技術，但強調以香港優先。

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），標題及內文經編輯修改。

撰文 : 岑志剛 經濟日報記者