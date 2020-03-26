【漢坦病毒】男子搭巴士感染漢坦病毒3小時極速死亡　漢坦病毒潛伏期+病徵+傳播途徑 6條Q&A

▲ 男子搭巴士感染漢坦病毒3小時極速死亡。

新冠肺炎肆虐全球，疫情仍未受控內地再出現「漢坦病毒」(Hantavirus) ，一名雲南男子復工搭長途巴士上班途中感染病毒，3小時內極速死亡，同車29人亦要隔離。究竟「漢坦病毒」是甚麼？

綜合內地傳媒報道，陝西安康市寧陜縣周一（23日）凌晨一名雲南男子搭乘一輛一輛途經當地的復工長途巴士，突然感到不適送院救治，當天早上即死亡，由發病到死亡過程僅3小時，事件引發民眾擔憂。縣衛健局指，該名務工人員的新冠病毒檢測呈陰性反應，但對另一種病毒「漢坦病毒（Hantavirus）」則呈陽性反應。

同車其餘29人全部需要隔離作醫學觀察。經安康市疾控中心檢測，同車其他人都對新型冠狀病毒及漢坦病毒的檢測呈陰性反應，工作人員在24小時後再次檢測，如果結果仍然為陰性，工人只要隔離觀察14天後就可離開。

「漢坦病毒」是甚麼？

據衞生防護中心資料顯示，漢坦病毒感染主要有兩大類，分別為腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群。此病主要是由齧齒動物傳播漢坦病毒而引起。腎綜合症出血熱的病原體是存在於歐洲、亞洲和非洲的舊大陸漢坦病毒群。漢坦病毒肺症候群的病原體是新大陸漢坦病毒群，主要發生於北美洲和南美洲。

「漢坦病毒」的傳播途徑?

漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。

人類亦可由其他途徑染病：

被帶有病毒的齧齒動物咬傷

進食被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物

接觸被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口

人與人之間的傳播是極其罕見的。

「漢坦病毒」病徵?

腎綜合症出血熱患者可能會出現突發的症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、噁心和視力模糊。到病發後期，患者可能出現低血壓和急性腎衰竭。死亡率介乎少於1%到15%不等。

至於漢坦病毒肺症候群患者，早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。死亡率高達約40%。

「漢坦病毒」潛伏期?

症狀於受感染後約1至8星期開始出現。

「漢坦病毒」治理方法

漢坦病毒感染並無特別治療方法，但及早求醫接受診治是非常重要。

「漢坦病毒」預防方法

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

在居住環境中除去可供齧齒動物作為食物或巢穴的源頭：

小心貯存及處理寵物的食物，避免成為齧齒動物的食物。垃圾及廚餘應放進有蓋垃圾箱內，並須每天清理。

保持處所清潔，特別是垃圾房及後樓梯；避免物品堆積。

定期巡查花床及通道，避免齧齒動物出沒。

避免以下高危活動以減少接觸齧齒動物：

徒手處理齧齒動物或其屍體、進入受鼠患困擾的地方、接觸齧齒動物的排泄物或其巢穴、飼養野生的齧齒動物作為寵物、處理放置於齧齒動物出沒地點的器具、徒手種植、躺卧野地及居住在齧齒動物頻密出沒的地方。

旅遊人士如果要到漢坦病毒感染的流行地區旅行，應避免到環境衞生條件差的地方；亦不要接觸齧齒動物及其排泄物。探險旅行者和露營人士應採取預防措施以避免齧齒動物進入帳篷或其他住所，以及防止食物受到齧齒動物污染。

責任編輯：林卓昕