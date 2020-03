【口罩供應】OK便利店開售棉質口罩+三層過濾片套裝　即日至4月8日接受預訂【內附預訂詳情】

▲ OK開售棉質口罩。(圖片來源:OK便利店Facebook)

本港新冠肺炎確診數字每日攀升,口罩供不應求,OK便利店由3月26日早上7時至4月8日下午3時期間接受預訂GO WILD棉質口罩+三層過濾片(8片)套裝。

OK Stamp IT 會員憑券預訂GO WILD棉質口罩+三層過濾片(8片)套裝可更可額外得QINBO免洗抗菌搓手液58毫升1支,即日落單,翌日取貨。是次優惠只適用於3月24日或之前成為OK Stamp IT VIP的客戶、已登記之OK齊齊印之八達通 及 須憑券使用優惠。

GO WILD棉質口罩+三層過濾片(8片)套裝

棉質口罩

鼻位附鋼絲可調整更貼面

可清洗及消毒後重用

中碼 (約24cm闊) 及大碼 (約26cm闊)

三層口罩過濾片

面層:PP 不織布防潑水,防止口沫、霧氣滲入

過濾層:MB熔噴不織布,有效阻隔、過濾各式微粒粉塵;

OK Stamp IT在此下載:https://bit.ly/2UhWiFv

OK便利店表示全線香港OK便利店接受GO WILD棉質口罩+三層過濾片(8片)套裝預訂 (長洲海傍街及新興街分店,港珠澳大橋香港段口岸旅檢大樓502及505號舖,山頂道,港鐵站分店除外)。

責任編輯:王芷瑩