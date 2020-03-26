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【口罩供應】OK便利店開售棉質口罩+三層過濾片套裝　即日至4月8日接受預訂【內附預訂詳情】

精明消費 11:02 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

OK開售棉質口罩。（圖片來源：OK便利店Facebook）

本港新冠肺炎確診數字每日攀升，口罩供不應求，OK便利店由3月26日早上7時至4月8日下午3時期間接受預訂GO WILD棉質口罩+三層過濾片（8片）套裝。

OK Stamp IT 會員憑券預訂GO WILD棉質口罩+三層過濾片（8片）套裝可更可額外得QINBO免洗抗菌搓手液58毫升1支，即日落單，翌日取貨。是次優惠只適用於3月24日或之前成為OK Stamp IT VIP的客戶、已登記之OK齊齊印之八達通 及 須憑券使用優惠。

GO WILD棉質口罩+三層過濾片（8片）套裝

棉質口罩

  • 鼻位附鋼絲可調整更貼面
  • 可清洗及消毒後重用
  • 中碼 （約24cm闊） 及大碼 （約26cm闊） 

三層口罩過濾片

  • 面層：PP 不織布防潑水，防止口沫、霧氣滲入
  • 過濾層：MB熔噴不織布，有效阻隔、過濾各式微粒粉塵；

OK Stamp IT在此下載：https：//bit.ly/2UhWiFv

OK便利店表示全線香港OK便利店接受GO WILD棉質口罩+三層過濾片（8片）套裝預訂 （長洲海傍街及新興街分店，港珠澳大橋香港段口岸旅檢大樓502及505號舖，山頂道，港鐵站分店除外）。

【3月26日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

OK便利店 口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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