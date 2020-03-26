【新冠肺炎】許樹昌指須找出感染群組源頭　倡限社交人數措施折斷社區傳播鏈

▲ 中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指「禁酒令」或未能阻止群眾在食肆聚集。（資料圖片）

本港新冠肺炎確診個案至今已有410宗，當中包括多個群組個案，部分人士涉飯聚活動。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，只是「禁酒」或未能阻止群眾在食肆聚集，最重要是折斷社區傳播鏈，建議限制社交人數和食肆開放時間；又建議食肆晚市不設堂食，其座位單向擺放等。

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許樹昌今早在接受港台節目時表示，對本港疫情感到擔心，自從3月中有不少港人從海外回港，個案的數目亦有所上升；另因社區已出現感染群組，必須盡快找出群組個案的源頭才能阻止社區散播。

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他又指出酒吧是高危的地方，對於港府早前推「禁酒令」，限制全港8600間食肆酒吧禁止賣酒，他則認為此筆未能阻止群眾在食肆聚集。他認為當局認落實更有效限制人數的措施，折斷社區傳播鏈，例如限制社交人數和食肆開放時間，食肆晚市不設堂食，限制食肆座位單向擺放等，而當局亦需派人加強巡查。



對於有人選擇將飲管放於口罩內飲酒，許樹昌表示此舉並不衞生，他解釋指，因其外科口罩已佩戴一段時間，在經過一些人群聚集的地方，其表面已經十分污糟，可能已沾了一些未能用肉眼看到的飛沬，當「攝飲管」入口罩時，手亦都會受污染，當手再觸摸到眼睛就會受到感染。

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許樹昌又指，近日內地確診的個案已經減少，惟仍有隱憂會否有第二波爆發。他表示內地對確診個案的定義不同，即使是對病毒呈陰性，但只要沒有病徵仍 不當作確診病例 ，認為其 計算方法 有問題；再加上內地多個地區開始放寬出入境的限制，建議當局應隨機抽查內地抵港人士作病毒測試，會較為穩妥。

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至於昨日再有滯留湖北的港人隨隨政府包機回港，大部分人士過去一段時間是留在武漢市周邊城市，許樹昌認為，由於他們已在當長留一段時間，雖然其風險相對沒那麼高，仍擔心他們無病徵但帶有病毒，當局應安排他們作做深喉唾液樣本檢測。

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責任編輯：郭詩詩