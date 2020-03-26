【離開香港】喬寶寶移民蘇格蘭與家人團聚　乘搭夜機道別：再見香港

▲ 返蘇格蘭前獲契姐黑妹臨行送別，喬寶寶：「怕回去隔離14日要再做老竇。」

在香港土生土長的喬寶寶，去年結束與TVB的13年賓主關係，並透露有意定居蘇格蘭與住在當地的家人團聚。昨晚（3月25日），喬寶寶乘夜機出發往蘇格蘭，正式離開香港。喬寶寶往機場前，獲情同姊弟的黑妹姐（李麗霞）為其餞行，她除希望喬寶寶身體健康，還望他能夠早日抱孫。

現年50歲的喬寶寶去年經歷通波仔手術，又面臨香港市道不景氣，萌生到蘇格蘭與移民當地的家人團聚的念頭。

昨晚喬寶寶乘夜機出發往倫敦，上機前在閘口打卡並與香港的觀眾道別：「再見香港，出發前往英國！沒有甚麼比安全、可靠的家更重要了。家是一個你成長時想要離開，年老時想要回去的地方，我們的腳步會走，但我們的心不會。我愛香港，我會回來的！」

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▲ 喬寶寶上機前的最後自拍。（Facebook圖片）

李麗霞喬寶寶情如姊弟

喬寶寶離開香港，許多他的朋友及網民留言表示高興能夠認識到喬寶寶，並多謝他多年來為觀眾帶來的歡樂，同時祝寶寶一路順風，要安全地和家人團聚。

而喬寶寶入行13年來，一直與他感情要好，甚至以姊弟相稱的歌手黑妹姐李麗霞，在寶寶出發機場前相約吃飯。喬寶寶指，最近大家都缺少幕前工作，但笑指感謝黑妹姐仍在他離去前送上大利是。

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▲ 因兒子健康問題，早年喬寶寶一家已移民蘇格蘭當地。（Facebook圖片）

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黑妹姐亦有感而發：「認識13年要離我了，相信他很快會再回來，他是我是不捨得的弟弟，希望疫情快點過去，喬寶寶兩個小孩健健康康、快點抱孫，疫情完結後我過來蘇格蘭找你！」

喬寶寶不失一貫風趣幽默指，因為新冠肺炎疫情影響，他抵達當地後要進行14日家居隔離：「我怕過去要隔離十四日，我要做多次老竇。」