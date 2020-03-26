【Netflix劇集】《梨泰院Class》安普賢演活囂張奸角　霸氣富二代原是腹肌暖男

▲ Netflix劇《梨泰院Class》再掀煲劇潮，劇中奸角張根原的安普賢，最近接受訪問時大爆因角色太壞，不只觀眾，連自己媽媽都不敢相認！

繼《愛的迫降》之後，Netflix劇《梨泰院Class》在世界各地亦掀起一股追劇潮，就連男主角朴叙俊的「栗子頭」亦受觀眾熱議。不過除了男女主角，配角出色的演技亦備受關注，劇中飾演囂張富二代、奸角張根原的安普賢，最近接受訪問時大爆因角色太壞，不只觀眾，連自己媽媽都嫌棄！

劇中張根原十分囂張，自恃優厚背景而不時欺凌同學，出社會後繼續欺負弱小，性格惡劣。角色太壞，觀眾看著也憤怒。

▲ 安普賢跟朴叙俊於劇內是死對頭。（Netflix劇照）

演奸角太入戲

最近安普賢接受韓媒訪問時指，不只觀眾討厭張根原，就連自己親生媽媽也不敢跟大眾說，演張根原的就是自己兒子。

直至後期角色遭遇悽慘，大眾憤斥的輿論減少，開始漸漸接受張根原，媽媽才敢跟他人坦誠，就是自己的兒子演張根原。

▲ 油頭、西裝配上囂張表情，安普賢把張根原演得出神入化。（Netflix劇照）

安普賢是暖男

為了演好角色，安普賢於髮型、造型上的處理都特別重視，刻意營造出霸氣、不羈的感覺，這跟平常生活上的安普賢截然不同。

其實私底下的安普賢是個不折不扣的暖男Oppa，Instagram上的照片甚具鄰家男孩的休閒風格。

▲ 安普賢出演其他劇集時，曾大晒好身材，讓一眾觀眾看得臉紅心跳。（安普賢Instagram）

其實安普賢參演《梨泰院Class》之前，去年已出演《她的私生活》，當時的角色南恩奇初期還是個暖男，跟這次演出有很大分別；為了維持好身材，安普賢更試過地獄式訓練操肌，保持最佳狀態示人。

▲ 劇中有一幕要哭着扭斷雞頸，安普賢指自此之後，看到炸雞都會怕，也不會點炸雞。（安普賢Instagram）

記者：Panda