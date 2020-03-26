【查理斯中招】過去16日出席7場公開活動　查理斯曾與染疫摩洛哥親王坐對面

▲ 查理斯在過去16日曾出席7場公開活動。

新冠肺炎全球疫情嚴峻，71歲的英國王儲查理斯對新冠肺炎病毒檢測呈陽性，是首名英國王室成員「中招」。據了解，查理斯早前曾與已確診的摩洛哥親王阿爾貝二世見面，之後也曾短暫會晤過93歲的英女王伊利莎白二世。

16天出席最少7場公開活動

據英國媒體報道，在過去16天，查理斯出席過最少7場公開活動，與數百人接觸，接觸的人士眾多，目前未確定感染來源。最近一次皇室的活動是在3月9日，當中亦是哈里王子與梅根最後一次以皇室成員身份出席活動。受疫情影響，王室成員見面不再握手，只點頭打招呼，但所有人都未有戴上口罩。

▲ 皇室在3月9日舉行活動。（AFP圖片）

查理斯在3月10日參與過一場有關水資源的公益活動，同場有摩洛哥親王阿爾貝二世（Prince Albert），兩人當時坐在對面，之後兩人亦共進晚餐。阿爾貝二世在3月19日確診感染新冠肺炎，是全球首名確診感染的王室成員和國家元首。

女王與首相通電話

查理斯在與阿爾貝二世會面後兩日，即3月12日，曾於白金漢宮短暫與英女王見面。而白金漢宮上周有一名職員確診感染，女王隨後暫時離開白金漢宮，與98歲王夫愛丁堡公爵暫住在郊區的溫莎城堡。

▲ 英女王與首相約翰遜電話通話。（「The Royal Family」facebook圖片）

英女王今日（3月26日）與英國首相約翰遜以電話通話，是她在位以來的首次，以往她都在住所內的客廳與首相會面，但隨著英國的疫情增加，加上兒子查理斯確診，她亦採取自我隔離措施。

責任編輯：林愛娜