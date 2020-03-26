【神劇回歸】傳惠英紅天價接演《刑偵V》　夥《鐵探》袁偉豪姜皓文再續經典

▲ 傳惠英紅姜皓文接演《刑事偵輯檔案V》

《法證先鋒IV》近日熱播，成為追劇熱話，有指無綫眼見將經典劇延續受歡迎，計劃將另一齣90年代神劇《刑事偵輯檔案》再拍全新一輯，雖然舊作的卡士如古天樂、陶大宇等未能重現，但TVB用天價酬勞邀《鐵探》視后惠英紅再拍劇，跟《鐵探》姜皓文再合作，依然睇頭十足。

首輯面世於1995年的《刑事偵輯檔案》，跟《法證先鋒》同屬不少劇迷集體回憶，先後拍了4輯的《刑偵》，演員陣容強勁，首輯有陶大宇跟郭可盈，其後幾輯分別有郭藹明、鄭秀文、蘇玉華、宣萱、古天樂等參演，《刑偵》當年也有多對經典CP角色，卡士可一不可再。

▲ 陶大宇郭可盈《刑事偵輯檔案》經典CP。（影片截圖）

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對上一輯《刑偵IV》拍於99年，雖距今已有21年，依然令人津津樂道。有指《法證先鋒IV》大受歡迎，TVB來年亦將計劃再開拍多齣經典作延續篇，包括已經開拍的《陀槍師姐2020》。

▲ 《偵事偵輯檔案IV》有古天樂宣萱。（影片截圖）

據知TVB正籌備《刑事偵輯檔案V》，並於4月開拍，雖然角色陣容未公布，不過有傳惠英紅已落實接演，並以天價酬勞繼《鐵探》再回歸TVB拍劇，同時跟《鐵探》姜皓文、袁偉豪再合作，延續上次合作火花。

另外，據知《刑偵V》卡士還包括王浩信、黃智雯和張振朗，不過一眾演員就暫未作回應。

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▲ 惠英紅姜皓文再望再續劇緣。（陳智良攝）

不過，早前姜皓文出席活動，承認4月會再拍TVB劇，有機會跟惠英紅再合作一齣偵探劇集，相信黑仔所指應是《刑偵V》。