【法證先鋒IV】拆解 《法證》系列戀愛方程式 感情昇華總在汽車爆炸前夕

▲ 法證系列的主角與伴侶都常經歷汽車爆炸事件。

《法證先鋒IV》本周五（3月27日）大結局，貫徹《法證先鋒》系列脈絡，結局往往與主角受難掛勾。從《法證先鋒II》開始，總有一對有好感主角，在經歷追車、爆炸後便會感情升溫，令人期待《法證先鋒IV》不離此公式，King Sir（譚俊彥飾）和Queen姐（陳煒飾）也是在歷車禍爆炸後，有情人終成眷屬。

佘詩曼鄭嘉穎開創先河

回顧《法證先鋒》系列，在第二輯新加入角色楊逸昇Ivan（鄭嘉穎飾）與馬幗英Bell（佘詩曼飾）因工作而結緣。

二人在一次追擊嫌疑犯時撞車，在汽車翻側漏油之際，Ivan首先助Bell離開，並著她逃離，Bell卻不顧生活，只求一起離開，最後更用漏出的油幫助Ivan逃脫，二人離開一刻汽車立即爆炸。這次的意外令Ivan和Bell更加珍惜彼此，在醫院療傷時仍心繫對方。

▲ Ivan與Bell大難不死後感情升溫。（《法證先鋒II》截圖）

有傳當時鄭嘉穎與佘詩曼戲假情真，可惜戀情只維持1年左右。佘詩曼曾向媒體透露指因時機問題，故未有與鄭嘉穎有進一步發展。

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吳卓羲靠徐子珊「不死降」加持

徐子珊在《法證先鋒III》中飾演高級督察凌倩兒Ada，在劇中與吳卓羲所飾演的警長李展風Wind是一對歡喜冤家。

在結局追捕綁架Mandy（張可頤飾）的真兇時撞車，Wind的第一反應是抱著Ada。

後來，真兇打算和Ada同歸於盡，Wind立即開槍擊斃他，在汽車爆炸前與Ada成功逃走，之後二人亦進度到談婚論嫁的階段。

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▲ Wind與Ada逃離火海。（《法證先鋒III》截圖）

由於徐子珊在劇中經常以貼身皮褲和4吋高踭鞋示人，成為網民討論的話題。亦為徐子珊奠下「不死珊」的根基，相信Wind能大難不死，絕對是沾了Ada的光。

陳煒譚俊彥有情人終成眷屬

《法證先鋒IV》中的Queen絕對不是輕易投入感情的人，對於拍拖多年的前男友Louis（鄭子誠飾）的求婚也是多番拒絕。

在Louis離開後，King成為助Queen走出困境之人，當彼此都存在好感時，Queen卻處處回避。

▲ Queen一直回避King。（《法證先鋒IV》截圖）

從釋出的預告可見，King問到:「我地之間發生咩事？」，只見Queen斬釘截鐵：「我哋無可能！」

後來，King與Queen遇到危險，King著Queen留在車後安全的地方，自己則上前調查，後來畫面一轉，只見King衝向爆炸的前方，留下Queen不捨的呼喚。