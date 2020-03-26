【強闖關卡】15歲少年強闖關卡不滿被阻打人　73歲防疫員重傷送院不治

新冠肺炎疫情持續，各地均加強防疫把關，惟內地一名15歲少年，強闖農貿市場防疫關卡，期間不滿被兩名防疫員阻攔，遂發癲打人，其中一名73歲防疫員被打至重傷，送院搶救不治。

綜合內地媒體報道，事發於周一早上10歲許，山東泰安一名15歲宋姓少年要讓車進農貿市場，並企圖強闖防疫關卡，兩名負責為市場登記進出人員身分及量度體溫的防疫員力阻，期間雙方發生爭執，之後爆發衝突，其中一名73歲李姓防疫員被狂毆後昏迷，更出現失禁。

李姓防疫員被送院搶救，惜終告不治。醫生指他送院時已沒有呼吸心跳，當地警方其後介入調查，涉事少年事後已被拘捕，李姓防疫員具體死因正在進一步調查中。

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報道指，李姓防疫員的兒子當時也在農貿市場，獲悉事件後已立即跑到入口，惜未及阻止慘劇發生，他直斥少年野蠻粗暴，揚言會追究到底，

他不遵守防控要求強闖關卡，車沒有進行消毒，又要從出口進車，父親這麼大年紀了，倒地後還在繼續毆打，情感上完全接受不了，我們要求（當局）嚴懲！」

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事件引起網民高度關注，大批網民直斥涉事少年惡行，直言要嚴懲不貸，「喪心病狂！重判！」、「簡直枉為人」。

責任編輯：羅嘉欣