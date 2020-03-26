【新冠肺炎】西班牙確診人數逾4萬　醫生哭訴資源不足被逼移除長者呼吸機

▲ 西班牙確診人數逾4萬，有醫生哭訴資源不足，被逼移除長者的呼吸機。

新冠肺炎疫情迅速擴散全球，西班牙疫情現僅次於意大利，累計確診人數近5萬，逾3000人死亡。近日twitter瘋傳一條片段，一名西班牙醫生強忍著淚水拍片表示，因為當地醫療用品不足，他們被逼移除長者的呼吸機，轉讓給年輕的病人使用，以致他們有機會存活。

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綜合外媒報導，西班牙一名醫生拍片表示，在重症病房作出艱難抉擇，稱65歲以上長者被移除呼吸機，以救治年輕病人。有年長女士拍片表示，其丈夫確診新冠肺炎，因呼吸機不足，醫護人員要在她丈夫和一名44歲病人之間作抉擇。有醫護人員留言表示，眼看生命正在流逝，自己卻無能為力，被逼為生命價值排次序。另外，西班牙官員於本周一（23日）表示，當地已有近4000名醫護人員感染新冠肺炎。

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據《路透社》報導，西班牙政府本周三（25日）表示，副總理卡爾沃（Carmen Calvo）接受新冠肺炎檢測後，呈陽性反應。當局聲明指出，卡爾沃周二檢測後呈陰性，但因為一次檢測結果作準，所以她再次接受檢測，結果呈陽性。1957年出生的卡爾沃目前身體狀況良好，正接受治療。

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責任編輯：羅嘉欣