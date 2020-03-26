【自私無品】飛機上亂丟防疫用品 空姐斥罔顧他人死活：我們也有家人

▲ 座位背袋變垃圾袋。

世界各地被新型冠狀病毒肺炎襲擊，在外國求學的學子紛紛大逃亡，回港航班上，放眼盡是戴上口罩、眼罩、膠手套、連膠臉罩的帽子、雨衣、風褸，甚至鞋套的年輕人，他們不吃不喝不上廁，保護自己的危機意識極高，卻懶理他人的安危。

何出此言？空姐友人傳來一些照片，拍攝地點包括機艙和機上的洗手間。她剛執勤從英國返港，按照常規，乘客下機後，機艙服務員離開飛機前需要檢查所有座位、行李儲物箱和每一個洗手間，確保機上已沒乘客，並把乘客遺留在機上的私人物品和手提行李等交予地勤人員。

可能因害怕沾上病毒，最近的長途航班多了不少被人用完即棄的頸枕，即使它們狀態如新，也被棄如孤兒，可憐地依在座位上或躺在地上。

乘客座位前方的背袋也是空姐目測檢查重點。以往發現的物品有手提電腦、護照、筆、眼鏡、玩具、水樽、雜誌、小說等等，現在常見的是已用過的口罩。

把已用過的口罩放在座位背袋已經過分，還要未摺疊包妥，口罩上的病毒細菌，直接接觸整個背袋和內裏的航班雜誌，極度不衞生。客艙地上和洗手間的洗手盆桌面，同樣發現已用過的口罩，無遮無掩地暴露在公共空間。

我知道有些乘客極度不想觸碰洗手間裏的垃圾桶，但做人怎能如此缺德，罔顧他人的健康？機艙服務員的保護裝備只有口罩和膠手套，負責清潔機艙的員工也相同，在這段高危日子，大家仍然堅守崗位上機工作，是為了確保可盡快把每一位心急離境的乘客安全地接載回家。

我們也有家人，乘客能否收起自私心，不要只看到自己的安全需要，罔顧他人死活？