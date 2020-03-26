【新冠肺炎】酒吧業界指防疫措施不應令整個行業「攬炒」　倡當局監控人群聚集

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新冠肺炎持續，港府早前推「禁酒令」，限制全港8600間食肆酒吧禁止賣酒。香港酒類協會會長何耀康今日（26日）於電台中表示，曾向政府提出多方面的建議，又指出酒類供應商與酒吧為唇齒相依的關係，不能賣酒會直接會影響酒類行業供應商的生意。

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何耀康有見社會對禁酒令有巨大的迴響，他亦有提供實際的建議予特區政府，以監控人群聚集圍聚焦才是有效做法，故認為禁酒是沒有理據的做法。

何耀康又提出應加強酒吧食肆的衞生監控，除了應成立一些非常嚴厲的抗疫指引，並且嚴格執行，如未能達標就應該停業，哪一間違規就作出懲罰，不宜整個行業「攬炒」，例如蘭桂坊「出事」，就應該針對蘭桂坊情況處理，就不需要令全香港酒吧受罰。

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參考內地抗疫頗為成功，有見深圳地方的酒吧已陸續開業，故建議特區政府參考這些經營模式。他亦提出其實飲酒時可以使用飲管，將飲管放入口就可避免要除下口罩的步驟，仍有見過客人有相關做法。

他又認為政府可在非常時期實施「非常措施」：

其實政府亦有控煙酒辦公室，政府可以兼任這些職務，監督巡查酒吧食肆，確保他們的營業可達致抗疫衞生標準。

他又指出不只是聚集人數的問題，例如顧客可以登記聯絡方式，萬一染病亦可以最終到源頭，又或者是要求每次客人離開時都要清潔座位，才可供下位客人使用。他更指出「飲酒後會有親密接觸」是不合邏輯，雖有個別例子的確會表現較興奮，可能就會活躍於交談、傳播飛沫、衍生高度風險，因此應該有執法支援應付不合作的顧客。

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何耀康指有說法指酒吧可以一起停業14日，他認為該說法未嘗不可，但明白營業是為了支援員工的薪金，因此做法有待商榷。至於要在抗疫期間維持營業，顧客應和酒吧合作，保持與其他顧客間的距離，再配合政府到位的指及嚴厲執法支援才為有效方法。

責任編輯：郭家穎