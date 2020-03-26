【法證先鋒IV】張頴康「一家之煮」兼負責家居維修　與太太 麥雅緻複式愛巢曝光【多圖】

▲ 一家之主張頴康一手包辦家中大小事。

TVB劇《法證先鋒IV》演YouTuber Michael Ma的張頴康，演愛妹心切的義兄非常肉緊。現實中，眾所周知張頴康是愛家男，最近他名副其實地瞓身維修住宅，太太麥雅緻貼出照片，大讚：「專注嘅男人係吸引嘅」，恩愛又幸福。

張頴康和麥雅緻婚後誕下一對子女，四口之家住在複式單位，閒時來個天台露營，羨煞旁人。而麥雅緻今次發布張頴康在家做裝修的照片，意外令張家靚屋曝光。

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▲ 張頴康瞓身維修家居。（ 張頴康、麥雅緻FB圖片）

▲ 張頴康親自為家做維修。（取自facebook）

麥雅緻寫道：

最近多咗喺屋企，大家除咗「大廚」上身之外，家中事無大小都儘量自己搞掂￼！ 張生呢2日連「泥水」嗰份都撈埋￼，買罐平底漿，鏟子，沙紙，￼油漆￼，補返嗰啲俾狗狗搲咗個窿嘅部份。 每日整幾個鐘，分開幾日補，就算防疫宅爸都可以好充實㗎！仲要贏得全家掌聲￼，呢回賺哂啦！😂😂😂#HAHA之家 #張生學識一門新手藝

張頴康「瞓身」做泥水佬，不過網民卻對張家大宅十分好奇，據知夫妻住郊外三層村屋，從麥雅緻照片可見，張家有個寬闊大廳，平時一對子女都在廳中做功課及玩耍，共享天倫樂。

▲ 張頴康與前世情人一起拼拼圖。（張頴康、麥雅緻FB圖片）

另外，張頴康家中有個頗大的開放式廚房，讓麥雅緻享受入廚樂，同時家裡飯廳亦十分開揚，從麥雅緻照片可見，張家經常招呼朋友返家作客，在飯廳談天說地。

暖男爸爸張頴康有時也會在廚房一顯身手。

▲ 女兒為大廚爸爸拍照留念。（ 張頴康、麥雅緻FB圖片）

▲ 張家有個大飯廳。（取自facebook）

▲ 看來張頴康的廚藝不俗。（取自facebook）

▲ 麥雅緻陪兒子玩煮飯仔。（ 張頴康、麥雅緻FB圖片）

此外，張家村屋有個大天台，麥雅緻閒時會帶子女上去搭帳篷，既可曬太陽，又可享親子時光。\

▲ 張頴康與麥雅緻的囡囡在天台玩耍十分開心。（取自facebook）

▲ 麥雅緻與子女在天台露營。（ 張頴康、麥雅緻FB圖片）

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張頴康與麥雅緻於2012年結婚，為圈中的模範夫婦，並育有5歲女兒張雅喬和2歲兒子張迅橋，一家四口十分幸福。

二人不時於社交平台貼出家庭照，跟網民分享生活點滴，夫婦經常陪同子女玩樂，齊齊享受親子樂。

▲ 張頴康是暖男爸爸。（取自facebook）

▲ 四口之家幸福快樂。（ 張頴康、麥雅緻FB圖片）

好爸爸兼好丈夫張頴康除了是家中大廚外，也為家中的維修師父，遇上任何家居難題都由他一手包辦，十分盡責。