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【香港品牌口罩供應】HKTVmall+愛的家+Oxyair Mask　9間香港品牌口罩商售價規格開售日

健康 19:04 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

9間香港品牌口罩商售價+規格+開售日。

新冠肺炎疫情肆虐，市面上一罩難求情況下，本港陸續有廠商或機構，加入口罩生產行列，實行「自己口罩自己製」。TOPick整理了9間本地口罩生產商，未來出產的口罩規格、售價、開售日及數量等，不妨參考一下。

HKTVMALL

本港大型網購平台早前派出同事赴東南亞國家採購口罩，而老闆王維基早前亦親自前往台灣斥20萬美金購入口罩製造機，有望在香港設生產線。

  • 創辦人／團體：HKTVmall（王維基）
  • 售價：約$2個
  • 規格：正申請ASTM Level 2認證
  • 產量：料日產6至10萬個
  • 開售日：料4月初
  • 最新進展見此：https：//bit.ly/2R1EH2D

Oxyair Mask HK

OxyAIR Mask HK宣佈將生產成人及兒童口罩，均會用上獨立包裝，時間上堅持要完成品質檢驗後才會開售，目標時間為4月，而兒童口罩料五月開售。

  • 創辦人／團體： 未交代公司背景，稱只是幾位視香港為家的小商人
  • 售價：（4月）成人$95盒（50個），小童$60盒（30個）
  • 規格：目標ASTM Level 2 及 EN14683 Type II 的級別
  • 產量：首批700萬個
  • 開售日：目標時間4月，兒童口罩料5月開售

愛的家Family Mask

90後創業家鍾銘思牽頭成立港品牌口罩「愛的家Family Mask」，口罩規格PFE及BFE超過99%，有份義務協助統籌的崔定邦透露，屆時日產合共高達400萬個口罩，預計4月初會推出市面，並會以4大渠道供港人。

  • 創辦人／團體： 90後創業家鍾銘思牽頭成立
  • 售價：官方約200元； 卓悅：$188盒
  • 規格：PFE、BFE過濾效能超過99%
  • 產量：日產400萬個口罩，首批200萬個
  • 開售日：4月初，與卓悦合作推出，詳情見此：https：//bit.ly/33L7kpT

SPT Mask

上市公司國藥科技宣佈，已建設「香港製造」口罩生產工廠，廠房已俱備所有原料及合規的無塵車間，製造一次性三層過濾口罩和N95醫療防護口罩，預料4月10日前投產。

  • 創辦人／團體： 國藥科技股份
  • 售價：分3套，請見此：：https：//bit.ly/2WJnr5O
  • 規格：分2種，請見此：https：//bit.ly/2JgHoZD
  • 產量：日產逾60萬個，年產近2億個
  • 開售日：第一輪預售派籌號已完滿結束，首批N95醫療防護口罩於3月27日（星期五）起可以取貨。第二輪詳情：https：//bit.ly/2ycIGCV

Shang 尚芳保健

尚芳製品有限公司成功申請政府200萬港元資助，該生產線預計由5月5日起計，每月平均向政府供應80萬個口罩。

  • 創辦人／團體： 尚芳製品有限公司與香港浸會大學中醫藥學院合作研發
  • 售價：$96（24個）
  • 規格：BFE 99%、PFE 97%、尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒（包括甲/乙型流感病毒）
  • 產量：未知，首輪10,000盒
  • 開售日：首輪已完滿結束

口罩博士Dr. Mask

口罩博士Dr. Mask由一班熱愛香港的朋友合作開創的品牌，提供專業訓練及就業機會給聽障、視障及少數族裔朋友，並建立無障礙生產空間。口罩博士Dr. Mask會優先配貨給慈善機構及學校。

  • 創辦人／團體： 凌浩雲、鄧煜權、潘麗瓊、馮家彬、丁午壽
  • 售價：$120（50個）
  • 規格：3層耳帶式抗菌過濾（PFE BFE）能阻擋≥95%病毒、細菌及飛沫，達ASTM Level 1
  • 產量：未知
  • 開售日：5月4日開始投產，5月5日根據訂單確實先後送貨。詳情：https：//bit.ly/3bqDRnB

CareHK匯愛

CareHK口罩廠廠房為大埔初創企業綠芝園騰出來之廠房，廠房將設5條口罩生產線，其中3條成人，2條兒童，料可每月生產1500萬片成人及兒童口罩，並承諾每月捐贈20萬個口罩予社會上有需要人士。

  • 創辦人／團體： 經民聯副主席、行政會員成員林健鋒牽頭
  • 售價：成人款$97.5（50個）、兒童款未知
  • 規格：三層一次性口罩，BFE 95%以上，預料可達ASTM Level 1
  • 產量：月產1500萬個，首批20萬個
  • 開售日：4月初在網上公開銷售200萬個口罩，並於實惠實體店發售20萬個口罩

MASKY

本地口罩品牌「MASKY」指推出100萬個口罩，並以每盒180元發售。該公司聲稱，口罩獲「美國食品藥品監督管理局」和歐洲合格認證。

  • 創辦人／團體： 未知
  • 售價：$180（50個）
  • 規格：美國FDA認證、歐盟CE認證、ASTM Level1
  • 產量：每條線日產量10萬，首批100萬個
  • 開售日：料4月初網上開售，實惠分店現貨出售

MASKSAVER

Saving The Mask計劃就推出STEM學生設計的可換濾芯的，可重用口罩MASKSAVER，預計在4月底正式推出市場。

  • 創辦人／團體：召集人梁偉健
  • 售價：口罩套裝包含1個口罩，60個濾芯：預售價$45，建議零售價$68
  • 規格詳情請見此：https：//bit.ly/33MQve1
  • 產量：日產2萬套
  • 開售日：料4月底正式推出市場

責任編輯：楊宛茜

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