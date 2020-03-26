【社區播毒】澳洲華裔大媽超市向香蕉吐口水　網民怒斥「行為等同謀殺」

▲ 澳洲華裔大媽超市向香蕉吐口水，網民怒斥「行為等同謀殺」。

新冠肺炎疫情肆虐全球，人人自危，竟有人用口水故意播毒。近日網上流傳一則片段，指一名華人大媽於澳洲悉尼超市向水果吐口水，更聲稱該名大媽疑似確診新冠肺炎，有惡意散播病毒之嫌，許多網民斥責她的行為「等同謀殺」。

近日各個社交平台流傳一段影片，指澳洲悉尼一名華裔大媽於當地大型超市「Woolworths」，向水果吐口水。片中可見，一名沒有戴口罩、身穿米白色上衣的婦人站在貨架前，向新鮮香蕉吐口水，事後更四周張望。

影片被發佈至網上後即引起熱烈討論，不少網民斥責大媽的行為，批評她惡意散播病毒，極度自私，「她應該被起訴，如果有人因此而染病，她要被判入獄！」，「這種吐口水散播病毒的行為等同謀殺！」

更有網民聲稱，該名大媽事後被驗出確診新冠肺炎。網上流傳另一條影片，顯示一名疑似確診的華人大媽因向向水果吐口水被捕，有網民聲稱兩段影片中的主角是同一人，但亦有人質疑片段的可信性。

【播毒大媽】逐家逐戶向鄰居門柄抹口水 美國華裔大媽被轟「流動生化武器」

病毒可殘留蔬果表面48小時

早前有內地報道指，病毒通過飛沫、直接接觸，傳播到蔬果和肉類，可存活不超過48小時。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超受訪時表示，水果常被人用手摸，即使用紙巾、膠袋套住食物，也未必能有效隔絕病毒細菌。

因上一手已經接觸了，在揀生果的過程中，有機會已受感染。

港大微生物學系講座教授袁國勇曾表示，生果表面含抗藥性細菌，建議吃水果前必須先清洗乾淨，他分享了正確清洗水果的方法，可100%殺菌，詳情請看：生果表面含抗藥性細菌 袁國勇：洗手液+熱水洗生果可100%殺菌

責任編輯：羅嘉欣