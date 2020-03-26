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【新冠肺炎】家居檢疫有何注意事項？　中大醫學院助理院長教你11招抗疫小貼士

社會 13:44 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

港府早前宣布由3月19日起，所有自抵港的人士需接受強制家居檢疫14天。（資料圖片）

新冠肺炎持續，本港累計確診病例410宗。港府早前要求所有抵港的人士需接受強制家居檢疫14天，但在人口密度高的香港，檢疫人士難免要在檢疫期間與家人同住。中大醫學院助理院長 (外務)及公共衞生醫學專科醫生陳英凝於社交平台發貼文，提醒市民要留意以下注意事項，包括避免與檢疫者同住一間房間，避免與他們一同用膳等。

以下為11項要注意的事項：

港府早前宣布由3月19日起，所有自抵港的人士需接受強制家居檢疫14天。（資料圖片）

空間安排

（中大醫學院社文平台圖片）

  • 患者亦應在室內盡量佩戴外科口罩；若條件許可，建議將患者安置於通風良好的獨立房間，打開窗戶，謝絕任何訪客。
  • 其他成員應住在另一房間，如空間條件所限，則應與患者分床，並保持至少一米距離。
  • 限制患者活動範圍，需確保共用空間，如廚房、浴室的通風良好。

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（中大醫學院社文平台圖片）

照顧安排

  • 指定一名沒有長期病患的家庭成員負責照顧患者；與患者共處一室時，應戴好緊貼面部和覆蓋口鼻的外科口罩，避免在使用過程中觸碰口罩。若口罩被分泌物弄濕或弄髒，必須立即更換。口罩使用後應妥善棄置，避免讓其他人接觸。
  • 接觸病人或其周遭環境後、被餐前後、餐前和如廁後，應立即用水和肥皂洗手最少20秒，並用即棄紙巾抹乾雙手。
  • 避免體液接觸，包括口腔、呼吸道分泌物及糞便。如要為患者清理口腔、呼吸道和排泄物，需要戴上一次性手套和口罩，在脫下口罩及手套前和後需要洗手，並把手套、口罩和其他廢物掉到有蓋垃圾桶。

（中大醫學院社文平台圖片）

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清潔安排

  • 每日使用1:99稀釋漂白水徹底清潔家居環境、浴室、廁所和經常接觸到的物件表面。
  • 避免與患者一同用餐或共用餐具、牙膏、牙刷、毛巾或床單等。
  • 可以使用普通洗衣液清洗患者的餐具、衣物、毛巾及床單。若條件許可，衣物、毛巾及床單應以攝氏60至90度水溫機洗，並充分烘乾。

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（中大醫學院社文平台圖片）

監測安排

  • 所有家庭成員應被視為接觸者，應每日自行監察體溫及身體狀況。
  • 若家庭成員出現急性呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛和呼吸困難，應立即求醫，並向醫護人員詳述跟其他人有密切接觸的情況，赴診時要戴上口罩，並避免乘搭公共交通工具。

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 責任編輯：郭詩詩

家居 人口 長期病 口罩 武漢肺炎 咳嗽 喉嚨痛 新冠肺炎 肺炎

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