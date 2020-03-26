【肥馬變Fit馬】68歲馬時亨少吃澱粉質戒甜品　對孫兒期望：良好品格比考第一重要【附養生貼士】

▲ 馬時亨分享疫情下的養生之道及育兒心得。

新冠肺炎影響全球經濟，連一向「穩陣」的匯豐控股近日也跌近45元，前港鐵主席馬時亨積極面對「疫」境，在投資上採取保守態度，不為「撈底」著急，只沽不買；在家庭和健康上則採取積極態度，享受家庭樂，堅持健康生活，由「肥馬」變「Fit馬」。馬時亨向大家分享他的養生貼士及育兒心得。

疫情下愈戰愈勇

▲ 馬時亨分享他的養生之道。（馮漢柱攝）

現年68歲的馬時亨身體愈來愈強壯，由「肥馬」變成「Fit馬」！他平時靠飲食、運動、作息三招保健身體，增強抵抗力。他分享他上年做過手術，因此對身體情況特別緊張，現在面對疫情，在疫情下更加沒有一絲鬆懈。

一星期只吃一次甜品

飲食上，馬時亨從小到大都喜歡吃甜品，自從離開政府機構工作後便戒甜品了，

以前無甜不歡，日日吃甜，但現在不敢了。

馬時亨指當時發現腦瘤出現問題，需要減低血壓，以前一天吃兩次甜品，現在一星期才吃一次甜品。

除了甜品，大閘蟹也是馬時亨的最愛！他自豪地分享過往因為應酬，他一季會吃逾100隻大閘蟹，一星期食三次，每次食3至5隻大閘蟹是平常事，食量驚人。但現在他一年只會食3至6隻大閘蟹，一切以身體為重。

當時檢查發現膽固醇爆標，不行！一定要降（改善這問題）！

少吃澱粉質、多吃魚和菜

馬時亨平日飲食會少吃澱粉質，多吃魚和菜，也會吃水果。他喜歡吃橙、香蕉及蘋果，他指橙能給予他維他命C，香蕉能有助他的腸胃健康，可是香蕉的血糖比較高，也容易致肥，所以進食時也會多加注意。

此外，他有服用保健丸的習慣，而最近疫情嚴峻，他多吃了一款健肺的保健丸，保持肺部健康，減少感染風險。

天天做運動

▲ 馬時亨在疫情下會戴口罩及做足防疫措施。（馮漢柱攝）

運動上，馬時亨平時最喜歡打哥爾夫球，他每次打哥爾夫球都會走4小時路，運動量十足。自疫情開始，哥爾夫球活動停止了，他改為到健身室做運動。

他指現在多了時間留在家中，便有更多機會做運動。由於他屋苑的會所沒有關閉，他天天都會到會所做運動，透過走路機，一日走40分鐘至汗流浹背，他堅持做運動，強身健體。

每天睡8至10小時

作息上，馬時亨強調充足的睡眠對他很重要，他每天會睡8至10小時，即使有時在床上醒了，也會躺在床上直至夠鐘。

每年做身體檢查

此外，他每年進行身體檢查一次，時刻留意自意的身體情況，

如果報告顯示我血糖高了，我會馬上勤做運動和更注意飲食，把血糖降低。

近日，馬時亨還會定期做新冠肺炎病毒檢測，時刻監測自己的情況，確保自己不會受感染新冠肺炎。

疫情下與家人關係更親密

在疫情裡，馬時亨除了身體更健康，家庭也更幸福。馬時亨取消了很多會議和飯局，多了時間留在家中，一星期至少有4至5日回家晚飯，太太王培琪也感到很驚嘆指最近多了見到他在家中吃飯，見面多了！

現在不能出外應酬，身體可能更好！

馬時亨續指在家吃飯，餸菜更清淡，也不會吃太多。多了拍拖時間，兩人關係更幸福甜蜜。

孫兒停課不停學

馬時亨一談到女兒和孫兒們，臉容湧現一份慈祥和喜悅。適逢一對小孖孫在3月30日1歲生日，馬時亨表示原本打算開派對慶祝，但擔心聚餐會增加彼此感染風險，因此取消派對，改為留在家中，一家人叫外賣慶祝。

現在停課期間，大女的兒子和二女的女兒不能上學，所以他們留在家中，天天進行Home Teaching（家中學習），由辦教育的大女兒親自教導。馬時亨大讚女兒實行Home Teaching，令孫兒們在家中仍能輕鬆地停課不停學。

孫兒品格好重要過學業考第一

馬時亨的兩位女兒學業十分出色，問及會不會期望孫兒將來學業同樣出色？他直言自己讀書不優異，認為孫兒們最重要有好的品格，要懂得「尊重」和「感恩」，

一個人如果懂得尊重人，即是你的人際關係不太差。

馬時亨感恩兩個女兒有好的品格，幸運地她們的學業也很優秀。他對孫兒充滿期望，除了學業成積好之餘，更重要是有良好品格。他慨嘆如果一個人學業成積好，但沒有良好品格，不懂尊重和感恩的基本原則，對社會的貢獻不會大。

寧願我的孫兒有好的品格，好過他們在讀書時期有好的成積。如果沒有好的品格，我寧願他們不考第一！

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積極面對疫情

是次疫情令不少人人心惶惶，馬時亨卻以積極態度面對。他指今次疫情可以令到大家的親子關係更親密，大家可以花多點時間和家人一起，這未必是一件壞事，鼓勵大家都要用積極和正能量去面對。

記者：王芷瑩