【清明拜山】長輩迫清明全家拜山盡孝道　兒科醫生反擊：恐怕家族滅絕

▲ 台灣兒科醫生表示，長輩迫全家拜山恐散播病毒，嚴重更可能全家族滅絕。

新冠肺炎疫情持續升溫，面對即將來臨的清明節，不少長輩認為重視傳統，直指「不去拜山就是不孝」。有兒科醫生表示，在防疫期間，「千萬不要拜山拜到全家族的人都直接下去陪祖先。」

台灣兒科醫生陳木榮在其facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發帖回應大家的煩惱，家中的男丁認為，「拜山很重要，全家族每個人都要到。」而奶奶更表示，「沒去拜山就是不孝。」

全員家族到齊 恐散播病毒

陳木榮醫生指，有些長輩拜山的觀念根深蒂固，更沒有辦法轉彎。他回應孩子的爸爸說，站在防疫的立場，拜山時大家族全部到齊，

假設其中一個家族成員帶有新型冠狀病毒，拜山過程中各種接觸傳染，加上拜山後的聚餐聊天，有可能把病毒當作紀念品轉送給全家族的人。

他表示，最糟糕的結果就是「家族全滅」，提醒大眾不要覺得是危言聳聽，「世界上有多次偏僻的村莊全村死亡，推測都可能是病毒造成的。」

疫情嚴重 只為保護老少

另外，陳木榮醫生指可以反方式說服奶奶，「這次的疫情這麼嚴重，媳婦和孫子都希望可以盡全力保護您」，因最容易入加護病房以及死亡的就是老年人及慢性病人，不去拜山最大的目的是不想講病毒帶到奶奶身上，

千萬不要拜山拜到全家族的人都直接下去陪祖先。

祖先不想後代有危險

更希望大家以祖先的立場想一想，

如果我離開了人間，我看到我的後代子孫有危險，我地下有知，一定會站在冥河的對岸，不斷搖手著急的叫子孫回去回去，跟子孫說這裡危險不要來，跟子孫說我知道大家孝順的心意，今年沒有來拜山沒關係。

陳木榮說，若真的不能說服奶奶，可以說「萬一孫子真的生病，最糟糕的情況就是死掉了，那奶奶就是千古罪人，真正不孝的人是奶奶。」他坦言，擔心直接說話會引發家庭戰爭，因此建議可將文章拿給奶奶看。

其他相關新聞：

【清明祭品】拜祭先人買衣包拆開塞滿一堆「廢紙」 檔主：紙張是元寶

責任編輯：王明芳