【無品乘客】無品男踩上地鐵扶手播毒　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍

新冠肺炎全球肆虐，市面提高衞生意識，不會隨便觸碰街上的東西。不少人都忽略，其實鞋底都暗藏大量細菌，甚至比馬桶座墊上的細菌量高3倍！日前就有一名男乘客穿著鞋子踩上地鐵扶手，非常沒有公德心。

鞋底細菌比廁所高3倍

一名網民在Facebook群組分享一張照片，可減一名男子將鞋底踩在地鐵的扶手上，引起網民批評。鞋底暗藏細菌，加上地鐵每天乘客眾多，如果未及時消毒，下一位乘客隨時弄髒雙手！

▲ 有網民拍到男乘客將鞋底踩上地鐵扶手。（圖片來源：Facebook）

美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦教路，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1:99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

責任編輯：羅嘉欣