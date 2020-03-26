【口罩供應】莎莎開售防霧防刮花護目鏡　一文睇清全線莎莎分店地址【內附地址】

▲ 莎莎全線分店開售護目鏡。（圖片來源：莎莎Facebook）

莎莎今日再有護目鏡返貨，每件售$49，全線分店有售，先到先得，售完即止，全線分店地址如下：

【口罩供應】莎莎護目鏡返貨售$49 全線莎莎分店發售

香港

中環港鐵站E3號舖

山頂道118號山頂廣場1樓128-129號鋪

銅鑼灣紀利佐治街1號金百利商場地下2-3號舖

西環卑路乍街8號西寶城2樓205號舖

上環干諾道中168-200號信德中心2樓234-235號舖

銅鑼灣羅素街8號地下及1樓及羅素街20號地下

銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地下及2樓

告士打道311號皇室堡1樓118至119號舖

銅鑼灣駱克道500號地下

銅鑼灣駱克道541及543號地下

銅鑼灣波斯富街72及74號地下及1樓

灣仔莊士敦道108號地下及1樓

中環皇后大道中88號勵精中心地舖1號

中環德己立街6號地下及1樓

北角英皇道345號新達大廈地下1及2號舖

柴灣柴灣道233號新翠商場3樓312至315號舖

香港仔成都道38號利港中心地下G08及G10號舖

鰂魚涌康山道2號康怡廣場1樓F35至38號舖

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九龍

深水埗深旺道28號V Walk地下G-20號舖

旺角砵蘭街240-244號旺角文華地下E號鋪

尖沙咀梳士巴利道3號星光行地下G03號鋪及1樓102號鋪

彌敦道221及221A號同昌商業大廈地下B號鋪及地庫B號鋪

尖沙咀加連威老道10號加威中心地下及1樓

尖沙咀加拿芬道33-35號發利大廈地下35, 35A, 35N 及2B號舖

尖沙咀廣東道68-80號恆利大廈地下5號及6號舖

旺角西洋菜南街38-40號萬高商業大廈地下至二樓

油麻地彌敦道378彌敦酒店地下B號舖

旺角新世紀廣場1樓148號舖

尖沙咀海防道51-52號地下A-D號舖

橫頭磡聯合道198號樂富廣場1樓1159 號舖

鑽石山荷李活廣場3樓345-346號舖

黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館1樓N125, N126及N127號舖

深水埗欽州街37K號西九龍中心第一層112A號舖

尖沙咀麼地道68號帝國中心地下G38及G42及UG層G50-57號舖

尖沙咀加連威老道地下25A號舖

尖沙咀金馬倫道23-25A號金馬倫廣場地下A及B號舖

尖沙咀金巴利道26號地下1至3號舖

尖沙咀彌敦道86-88A地下

尖沙咀彌敦道36-44號重慶站1樓

尖沙咀北京道73號誠信大廈地下及1樓

尖沙咀廣東道30號新港中心1樓111至112號舖

尖沙咀柯士甸道29號地下01號舖

尖沙咀廣東道33號尖沙咀中港城1樓19號舖

尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B17至B19及B23D至H號舖

佐敦佐敦道31-37號百誠大廈地下A4號舖

油麻地彌敦道539及539A號地下

旺角彌敦道636號銀行中心1樓17號舖

旺角西洋菜南街160-162號地下

旺角彌敦道625及639號雅蘭中心地下G15至19號及1樓104號舖

旺角彌敦道750號始創中心地下G12至16號舖

大角咀奧海城二期UG層UG11號舖

紅磡黃埔花園聚寶坊地下G19及20號舖

新蒲崗太子道東638號Mikiki地下G17及18號舖

九龍城賈炳達道128號九龍城廣場UG層UG20至22及UG25A號舖

九龍灣偉業街33號德福廣場地下G36號舖

牛頭角道77號淘大商場一期G層G59及60號舖

觀塘觀塘道418號apm1樓L1-26A號舖

油塘高超道38號大本型1樓124號舖

新界

東涌達東路20號東薈城1樓116號舖

大埔南運路9號新達廣場1樓A05號舖

元朗開心廣場地下G1及G2號鋪

屯門石排頭道1號卓爾居地下G11-G13舖

將軍澳景嶺路8號都會駅2樓L2-034號舖

上水新康街72號地下

葵芳興芳路223號新都會廣場2樓219號舖

上水新豐路104-104A號

上水智昌路3號上水中心2樓2038A, 2045及2046號舖

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓257-258號舖

荃灣綠楊坊地下G10-11B號舖

馬鞍山新港城中心2樓2311-12號舖

天水圍天華路30號T Town South 1樓S106舖

將軍澳重華路8號東港城1樓136至137號舖

沙田大圍道55-65號金禧花園地下9號舖

上水龍運街8號新都廣場1樓104及105號舖

元朗青山公路249-251號元朗廣場G/F 001-002 及064號舖

時代廣場南翼3樓15-16號舖

將軍澳欣景道8號新都城中心二期1136至1138號舖

將軍澳唐俊街9號PopCorn 2期1樓F108-110號舖

沙田沙田正街18號新城市廣場一期3樓357號舖

沙田橫壆街2-16號沙田中心3樓32B號舖

沙田銀城街1號置富第一城地下G18B, G19-20及G24A4號舖

大埔安邦路3號大埔超級城C區2樓577至578號舖

太和大埔太和路12號太和廣場(東翼) 2樓209及210號舖

上水龍琛路39號上水廣場4樓409A號舖

元朗青山公路138號地下及閣樓

天水圍天恩路18號置富嘉湖二期地下G12號舖

青衣青荃路33號青衣城2期2樓215號舖

屯門屯成街1號屯門市廣場一期2樓2057至2060號舖

屯門屯隆街1號錦薈坊3樓311至313號舖

屯門屯門鄉事會路83號V City 地下G11號舖

荃灣楊屋道1號荃新天地地下G73, G75A及B號舖

荃灣荃華街3號悅來酒店悅來坊地下G21至23號舖

荃灣眾安街51號地下

責任編輯：王芷瑩