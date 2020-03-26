【新冠肺炎】工聯會調查：逾6成失業工人無信心3個月內再獲聘

▲ 工聯會代表手持「攬炒惡果現，政府要急救」標語。（曾耀輝攝）

新冠肺炎下失業人數大增，工聯會早前設「緊急失業慰問金」，派發3,000元幫助失業人士。工聯會今日（26日）指，已收到7,000多份申請，向部分申請者進行問卷調查後，發現約65%受訪再無信心在3個月內找到全職工作；另有近半受訪者失業逾2個月。

工聯會上周一（16日）起設立「緊急失業慰問金」，工聯會新界東辦事處總幹事，勞工顧問委員會僱員代表鄧家彪指，工聯會至今已接收約7,000宗申請，他們在新界東向申請者派發問卷，並收回676份問卷。

調查發現，676名受訪者中，逾半人來自飲食業和建造業。受訪者中321人失業逾2個月，佔約47%、440人無信心未來3個月內能找到全職工作，佔約65%。

鄧家彪表示，疫情下大量人放無薪假，無收入卻不計算入失業率，令失業率未能準確反映社會現況。他呼籲政府聚焦援助失業人士。

公民力量主席潘國山則指，政府的紓困措施極不足夠，呼籲政府增加職位空缺，例如房屋署可增聘人手處理公屋維修、漁護署可增聘人手巡查郊野公園等。潘又建議，政府改善再培訓模式，提供「保證就業」的職業技能培訓。

自去年6月已經失業的萍姐至今無業，她指自已從事點心師傅10年，從未想過飲食業環境會如此惡劣，又指現時飲食業步入寒冬，無法重新就業。

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記者：陳梓蔚