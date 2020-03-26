【無情丈夫】妻難產喪命丈夫失聯　醫生收短訊回覆︰我在打機

▲ 越南有一位產婦因難產命危，醫生卻一直聯絡不上其丈夫，直至產婦離世才收到她丈夫的短訊回覆「我在打機」。

生仔搵命博！媽媽生產過程稍有不順，有機會賠上母子性命。越南有一位產婦因難產命危，醫生卻一直聯絡不上其丈夫，直至產婦離世才收到她丈夫的短訊回覆「我在打機」，網民指責他不配為人丈夫。

拒覆電話關手機

綜合越南傳媒報道，越南河內一間醫院的醫生引述事件，他指該名孕婦有高血壓，在懷孕期間出現妊娠毒血症。她在家暈倒後，及時被鄰居發現，馬上把她送到醫院。

孕婦入院後，鄰居已多次致電通知她的丈夫，可是他一直沒接電話。其後孕婦在生產過程亦不順利，當時命懸一線情況危急。醫生再次致電他的丈夫，打了幾次電話，對方依然沒有回覆，更關了手機。

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沉迷打機不顧妻兒

最終孕婦搶救無效離世，直到她死前，無論鄰居及醫生都沒法成功聯絡她的丈夫。孕婦喪命後，醫生才收到她丈夫的短訊回覆︰

甚麼事？我在打機！

醫生把事件公開，引來網民討論，有網民認為丈夫的回覆非常無情，完全不顧妻兒的安危，批評他不配為人丈夫。

過去亦有報道指，有男士因沉迷打機而疏忽照顧妻兒。去年台灣一名新婚一年的女子不幸流產，丈夫卻只顧打機冷落她，令她憤而提出分居並離家出走。她臨走前丈夫雖有挽留，但轉頭看手機又埋怨她「我的遊戲中斷了」。

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責任編輯︰王明芳