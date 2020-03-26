【口罩供應】港設計PFE+BFE超過99% 「愛的家」口罩4月初開售每盒約售200元

▲ 「愛的家」口罩4月初開售。

新冠肺炎疫情持續，本地各界亦陸續加入生產口罩行列，其中由90後創業家鍾銘思牽頭成立的香港品牌口罩「愛的家Family Mask」，設廠於深圳，口罩原材料亦來自內地，預計每盒50個售價為$200以下，首批200萬個口罩最快可於4月初推出市場，預料會先於卓悦出售。

創辦人鍾銘思表示，自農曆新年起有設廠生產口罩的念頭，其後到日本旅行時，有不少友人託她購買口罩，回港後發現口罩已漲價至$600一盒，加上有見本港的口罩供應嚴重不足，故生出在本地設廠的念頭。她又指，暫時未決定該以甚麼形式公開發售，會先與卓悦合作推出，第一批將於未來幾日發售，每日最多提供200萬片供香港人。

「愛的家Family Mask」表示，他們已取得國際級檢測機構SGS驗證，所生產的口罩亦已通過「衞生測試」及「過濾效能」測試，當中PFE（Particle Filtration Efficiency 微粒子過濾效率）、BFE（Bacterial Filtration Efficiency 細菌過濾效率）的過濾效能亦超過99%，可有效抵擋病毒。

另外，凡出示香港公立醫院醫護人員工作證件及香港身份證，可以$1購買1個口罩，每人每月限購2盒（100片），希望為醫護人員打氣，購買詳情將於4月1日公布。該公司亦會每月捐贈10萬個口罩給保良局，再透過保良局派發給有需要的團體，直至疫情結束為止。

愛的家口罩會透過4種途徑開售，即睇【下一頁】

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責任編輯：陳子謙