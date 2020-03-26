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【兒子淚崩】爸爸防止兒子外岀 為兒子剪禿頭奇醜髮型無面見人崩潰

親子 13:18 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

東南亞有位爸爸親手為兒子剪了另類髮型，網民大推此髮型可令好動孩子在疫情下不出門。

新冠肺炎全球大流行，肆虐全球各地，很多地方都封城鎖國，要求民眾盡量留在家中，甚至進行家居隔離，前線醫護亦希望大家留在家中減感染風險。近日有網民瘋傳東南亞爸爸為兒子剪髮的照片，大推是阻止好動孩子外出的好方法，因為爸爸為兒子剪了奇醜非常的髮型，叫阿仔崩潰大哭無面見人，會乖乖留在家中。

據菲律賓媒體《PhilNews》報道，近日有女網民Marah 分享弟弟的新髮型，她於24日在Facebook發帖，分享了多張少年弟弟的近照，見少年頭頂的一大片頭髮被鏟光，形成禿頭，他崩潰大哭難以接受。而為他操刀的「髮型師」是其爸爸。家姐在帖文笑說︰

大家仍然會相信爸爸可以擔任自己的理髮師？ 弟弟看到自己新髮型哭了。

看到自己的新的髮型，少年崩潰大哭。（圖片︰Marah Cabido Facebook）

【隔離令】24人違檢疫令轉送禁閉檢疫中心　兒子剪防疫手帶母親大義滅親舉報

網民大讚有助家居隔離

帖文另外hashtag了「家居隔離」字眼，有關帖文圖片在網絡瘋傳，吸引5萬5千多名網民轉載分享，亦有香港Facebook群組分享有關圖片。網民又哭又笑，表示爸爸用心良苦，為了好動兒子不外出，剪了醜陋髮型，要他沒面見人不出門，那就可以做好防疫禁足。

少年新髮型額頭至頭頭的位置光禿禿。（圖片︰Marah Cabido Facebook）

網民留言包括︰「這招很絕但有效」、「記得還要收起帽子才不會出門」、「疫情下不得不出大絕招」，以及「香港帶手帶隔離中的朋友可以考慮這髮型，無論男女應該會自我隔離超過14天」等。

另有網民求兒子心理陰影面積，有網民媽媽心痛孩子，在少年的姐姐的facebook留言大罵父母不應這樣對待孩子，要將心比己。少年姊姊再發帖，表示弟弟跟爸爸的關係依然很好。

【北韓防疫】北韓金正恩式防疫　濃妝妹妹唱洗手歌大跳健康操

責任編輯︰王俊賢

情緒管教 網絡熱話 家庭關係 疫情 東南亞 新冠肺炎 全球大流行 肺炎 武漢肺炎

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