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【金像女情】何嘉麗訪影后級毛舜筠吳家麗　《金都》候選影后鄧麗欣真情剖白

娛樂 13:12 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

鄧麗欣為《金像女情》的首集嘉賓。（ViuTV提供）

ViuTV全新節目《金像女情》將於3月29日起逢星期日晚上八時播影，節目主持由曾任電台DJ的何嘉麗擔任。何嘉麗將於節目中訪問嘉賓包括毛舜筠、吳家麗、葉童、彭秀慧、陳靜、蔡思韵、區嘉雯，首集訪問嘉賓是本屆金像獎候選女主角鄧麗欣。        

身為《金像女情》主持的何嘉麗沒有做電視節目、電台DJ很多年，她笑言正過著退休生活十分悠閒，今次擔任主持很開心，訪問嘉賓對她來說又沒有太大難度。不過，今次邀請的嘉賓全屬女性，訪問內容圍繞她們影壇的奮鬥經歷，所以事前要不停睇戲做足準備，幸好她喜歡電影。

ViuTV節目《金像女情》即將播放，並由何嘉麗主持。（ViuTV提供）

嘉嘉說：「就以第一集訪問鄧麗欣而言，我離開電台時她剛出道，根本不認識她是一位歌手，我只認識她是一位演員，訪問當中我感覺她是很好、很努力去做一位好演員，近年亦刻意挑選角色求突破，很有鬥心 ! 」

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被問到是次拍攝節目遇上最大的困難是甚麼，嘉嘉指今次全球爆發疫情，令節目製作中段面對困難，令她不知所措。她說：「原先已邀請訪問的嘉賓因為疫情問題推了！很明白安全至上是無可厚非。（難道你就不怕？）都有擔心，家人都擔心，不過ViuTV拍攝隊在衛生問題上十分謹慎，做足預防及清潔。」

何嘉麗擔任《金像女情》節目主持。（ViuTV提供）

談到最深刻的一集，她說是訪問吳家麗，因為疫情突然變得很緊張之後，有數位原先答應的嘉賓都推卻邀請，也有身在內地的嘉賓未及回港等，但吳家麗依然應約，這次訪問是既恐懼又很感動。

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她謂：「那段時間大家都為疫情憂心，更擔心吳家麗未必會來，但吳家麗就係那些義氣子女，答應了便一定來。其實乘車到拍攝現場途中，吳家麗更得知附近大廈有確診過案，心情緊張，所以到場後立即做好消毒防禦，工作人員問她要不要喝飲水，她就連水也不喝一口，只想盡快完成工作 。」 

其實農曆年間，嘉嘉曾向節目申請一個星期休息到訪日本，回港後為了安全都乖乖地自我隔離了14天，而訪問節目從去年12月開始拍攝製作直到日前完成，嘉嘉原訂了機票四月到新西蘭旅行，但現在各地因疫情嚴峻，新西蘭日前封關，昨日更宣佈全國進入緊急狀態，她只好乖乖地留家，與大家共同抗疫了。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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