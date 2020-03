《酒過漫畫人生》奧斯卡影帝演癱瘓人士　「小丑」與「龍紋身女孩」情侶合作

▲ 《酒過漫畫人生》由出爐奧斯卡影帝「小丑」華堅馮力士和「龍紋身的女孩」朗妮瑪娜作情侶檔演出。

《酒過漫畫人生》(Don't Worry, He Won't Get Far on Foot)賣點是由出爐奧斯卡影帝「小丑」華堅馮力士(Joaquin Phoenix)和「龍紋身的女孩」朗妮瑪娜(Ronney Mara)作情侶檔演出。今次華堅馮力士再次挑戰演技,呈現出已故美國鬼才漫畫家John Callahan的顛簸人生。

▲ :《酒過漫畫人生》是華堅馮力士拍《小丑》前的演出,他演繹出主人翁遇意外前後的人生態度轉變。(劇照)

《酒過漫畫人生》是曾獲康城金棕櫚獎的導演吉士雲遜(Gus Van Sant)2018年入選柏林影展及辛丹斯電影節的作品,改編自美國鬼才漫畫家John Callahan的同名回憶錄《Don't Worry, He Won't Get Far on Foot》,由他童年一直講到車禍癱瘓後戒酒重生的事迹。

John生前居於美國俄勒岡州波特蘭市,以踩界抵死的黑色幽默見稱,作品常常用殘疾和酒癮來自嘲,也拿女性主義、同性戀和神職人員來開玩笑,喜歡他作品的人不少,但得罪人更多。

▲ 積伯克(Jack Black)飾演跟男主角不斷蒲吧,然後醉酒駕駛導致交通意外的損友。(劇照)

酒癮毁掉半生

John曾有嚴重酒癮,21歲某一天和朋友連環去了幾間酒吧劈酒,醉酒朋友駕車時發生嚴重交通意外,令作為座上客的他四肢癱瘓。他更加終日以酒精麻醉自己,結果在物理治療師鼓勵下參加戒酒會,繼而在導師Donny的熱心幫助下戒酒。

最意外的是,他漸漸發現了其漫畫天賦,用雙手握筆的方式創作漫畫,綫條簡單而粗獷。他的漫畫在波特蘭當地報章由1983年起連載了27年,直至2010年他去世為止。

▲ 華堅馮力士呈現出John Callahan飛快地推着輪椅的姿態。(劇照)

John為人相當我行我素,故十分適合華堅馮力士演繹。原來這位殘障漫畫家曾是著名演員羅賓威廉斯(Robin Williams)想演繹的人物。

他於94年已取得該本回憶錄的改編權,導演就是屬意曾跟他合作《驕陽似我》(Good Will Hunting)的吉士雲遜。

向羅賓威廉斯致敬

吉士雲遜指出,威廉想藉着演繹John Callahan,而向因墮馬而癱瘓的好友Christopher Reeve致意。同時,擅長拍喜劇的威廉,也很欣賞這位漫畫家的幽默感。

只可惜籌備多年仍開拍無期,而漫畫家及羅賓又先後於2010年及2014年去世。及後,吉士堅持重啟這拍攝計劃,作為向羅賓的致敬。

電影講述主角的頹廢少年時期,遇上意外後怎樣開始坦誠面對自己被酒精毀掉的遺憾前半生,呈現他如何戰勝酒精,以愛和漫畫走出低谷人生。

▲ 華堅馮力士現實中的女友朗妮瑪娜在戲中飾演物理治療師。(劇照)

華堅推薦女友朗妮演出

華堅馮力士曾與吉士雲遜合作過95年的《不惜一切》(To Die For),而華堅也曾遇過交通意外及試過參加戒酒會,所以對此人物的經歷特別有感受。而華堅更推薦女友朗妮瑪娜飾演John的女友Annu。

他們曾先後合作《觸不到的她》(Her),以及《耶穌的女門徒》(Mary Magdalene),不過當時二人仍未拍拖,本片才是他們真正的情侶檔演出。

▲ 癱瘓後的John Callahan在戒酒會的導師(Jonah Hill 飾演)幫助下戒酒,並發現自己畫漫畫的天賦。(劇照)

有別於主流傳記片的敘事方式,吉士雲遜在本片加插了漫畫,更有新意及趣味。不得不提,擅長演喜劇的祖納希爾(Jonah Hill)演戒酒會的導師Donny。

這個同志角色,長髮加鬍子造型,說話語調陰柔,但他的話語卻每每能激勵男主角,跟他以往演的搞笑角色截然不同,令人眼前一亮。(上映日期︰4月2日)

撰文:程日