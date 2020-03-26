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《酒過漫畫人生》奧斯卡影帝演癱瘓人士　「小丑」與「龍紋身女孩」情侶合作

娛樂 13:33 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

《酒過漫畫人生》由出爐奧斯卡影帝「小丑」華堅馮力士和「龍紋身的女孩」朗妮瑪娜作情侶檔演出。

《酒過漫畫人生》（Don't Worry, He Won't Get Far on Foot）賣點是由出爐奧斯卡影帝「小丑」華堅馮力士（Joaquin Phoenix）和「龍紋身的女孩」朗妮瑪娜（Ronney Mara）作情侶檔演出。今次華堅馮力士再次挑戰演技，呈現出已故美國鬼才漫畫家John Callahan的顛簸人生。

：《酒過漫畫人生》是華堅馮力士拍《小丑》前的演出，他演繹出主人翁遇意外前後的人生態度轉變。（劇照）

《酒過漫畫人生》是曾獲康城金棕櫚獎的導演吉士雲遜（Gus Van Sant）2018年入選柏林影展及辛丹斯電影節的作品，改編自美國鬼才漫畫家John Callahan的同名回憶錄《Don't Worry, He Won't Get Far on Foot》，由他童年一直講到車禍癱瘓後戒酒重生的事迹。

John生前居於美國俄勒岡州波特蘭市，以踩界抵死的黑色幽默見稱，作品常常用殘疾和酒癮來自嘲，也拿女性主義、同性戀和神職人員來開玩笑，喜歡他作品的人不少，但得罪人更多。

積伯克（Jack Black）飾演跟男主角不斷蒲吧，然後醉酒駕駛導致交通意外的損友。（劇照）

酒癮毁掉半生

John曾有嚴重酒癮，21歲某一天和朋友連環去了幾間酒吧劈酒，醉酒朋友駕車時發生嚴重交通意外，令作為座上客的他四肢癱瘓。他更加終日以酒精麻醉自己，結果在物理治療師鼓勵下參加戒酒會，繼而在導師Donny的熱心幫助下戒酒。

最意外的是，他漸漸發現了其漫畫天賦，用雙手握筆的方式創作漫畫，綫條簡單而粗獷。他的漫畫在波特蘭當地報章由1983年起連載了27年，直至2010年他去世為止。

華堅馮力士呈現出John Callahan飛快地推着輪椅的姿態。（劇照）

John為人相當我行我素，故十分適合華堅馮力士演繹。原來這位殘障漫畫家曾是著名演員羅賓威廉斯（Robin Williams）想演繹的人物。

他於94年已取得該本回憶錄的改編權，導演就是屬意曾跟他合作《驕陽似我》（Good Will Hunting）的吉士雲遜。

向羅賓威廉斯致敬

吉士雲遜指出，威廉想藉着演繹John Callahan，而向因墮馬而癱瘓的好友Christopher Reeve致意。同時，擅長拍喜劇的威廉，也很欣賞這位漫畫家的幽默感。

只可惜籌備多年仍開拍無期，而漫畫家及羅賓又先後於2010年及2014年去世。及後，吉士堅持重啟這拍攝計劃，作為向羅賓的致敬。

電影講述主角的頹廢少年時期，遇上意外後怎樣開始坦誠面對自己被酒精毀掉的遺憾前半生，呈現他如何戰勝酒精，以愛和漫畫走出低谷人生。

華堅馮力士現實中的女友朗妮瑪娜在戲中飾演物理治療師。（劇照）

華堅推薦女友朗妮演出

華堅馮力士曾與吉士雲遜合作過95年的《不惜一切》（To Die For），而華堅也曾遇過交通意外及試過參加戒酒會，所以對此人物的經歷特別有感受。而華堅更推薦女友朗妮瑪娜飾演John的女友Annu。

他們曾先後合作《觸不到的她》（Her），以及《耶穌的女門徒》（Mary Magdalene），不過當時二人仍未拍拖，本片才是他們真正的情侶檔演出。

癱瘓後的John Callahan在戒酒會的導師（Jonah Hill 飾演）幫助下戒酒，並發現自己畫漫畫的天賦。（劇照）

有別於主流傳記片的敘事方式，吉士雲遜在本片加插了漫畫，更有新意及趣味。不得不提，擅長演喜劇的祖納希爾（Jonah Hill）演戒酒會的導師Donny。

這個同志角色，長髮加鬍子造型，說話語調陰柔，但他的話語卻每每能激勵男主角，跟他以往演的搞笑角色截然不同，令人眼前一亮。（上映日期︰4月2日）

撰文：程日

電影 奧斯卡 正能量 殘疾 癱瘓 演員

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