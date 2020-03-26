《酒過漫畫人生》奧斯卡影帝演癱瘓人士　「小丑」與「龍紋身女孩」情侶合作

▲ 《酒過漫畫人生》由出爐奧斯卡影帝「小丑」華堅馮力士和「龍紋身的女孩」朗妮瑪娜作情侶檔演出。

《酒過漫畫人生》（Don't Worry, He Won't Get Far on Foot）賣點是由出爐奧斯卡影帝「小丑」華堅馮力士（Joaquin Phoenix）和「龍紋身的女孩」朗妮瑪娜（Ronney Mara）作情侶檔演出。今次華堅馮力士再次挑戰演技，呈現出已故美國鬼才漫畫家John Callahan的顛簸人生。

▲ ：《酒過漫畫人生》是華堅馮力士拍《小丑》前的演出，他演繹出主人翁遇意外前後的人生態度轉變。（劇照）

《酒過漫畫人生》是曾獲康城金棕櫚獎的導演吉士雲遜（Gus Van Sant）2018年入選柏林影展及辛丹斯電影節的作品，改編自美國鬼才漫畫家John Callahan的同名回憶錄《Don't Worry, He Won't Get Far on Foot》，由他童年一直講到車禍癱瘓後戒酒重生的事迹。

John生前居於美國俄勒岡州波特蘭市，以踩界抵死的黑色幽默見稱，作品常常用殘疾和酒癮來自嘲，也拿女性主義、同性戀和神職人員來開玩笑，喜歡他作品的人不少，但得罪人更多。

▲ 積伯克（Jack Black）飾演跟男主角不斷蒲吧，然後醉酒駕駛導致交通意外的損友。（劇照）

酒癮毁掉半生

John曾有嚴重酒癮，21歲某一天和朋友連環去了幾間酒吧劈酒，醉酒朋友駕車時發生嚴重交通意外，令作為座上客的他四肢癱瘓。他更加終日以酒精麻醉自己，結果在物理治療師鼓勵下參加戒酒會，繼而在導師Donny的熱心幫助下戒酒。

最意外的是，他漸漸發現了其漫畫天賦，用雙手握筆的方式創作漫畫，綫條簡單而粗獷。他的漫畫在波特蘭當地報章由1983年起連載了27年，直至2010年他去世為止。

▲ 華堅馮力士呈現出John Callahan飛快地推着輪椅的姿態。（劇照）

John為人相當我行我素，故十分適合華堅馮力士演繹。原來這位殘障漫畫家曾是著名演員羅賓威廉斯（Robin Williams）想演繹的人物。

他於94年已取得該本回憶錄的改編權，導演就是屬意曾跟他合作《驕陽似我》（Good Will Hunting）的吉士雲遜。

向羅賓威廉斯致敬

吉士雲遜指出，威廉想藉着演繹John Callahan，而向因墮馬而癱瘓的好友Christopher Reeve致意。同時，擅長拍喜劇的威廉，也很欣賞這位漫畫家的幽默感。

只可惜籌備多年仍開拍無期，而漫畫家及羅賓又先後於2010年及2014年去世。及後，吉士堅持重啟這拍攝計劃，作為向羅賓的致敬。

電影講述主角的頹廢少年時期，遇上意外後怎樣開始坦誠面對自己被酒精毀掉的遺憾前半生，呈現他如何戰勝酒精，以愛和漫畫走出低谷人生。

▲ 華堅馮力士現實中的女友朗妮瑪娜在戲中飾演物理治療師。（劇照）

華堅推薦女友朗妮演出

華堅馮力士曾與吉士雲遜合作過95年的《不惜一切》（To Die For），而華堅也曾遇過交通意外及試過參加戒酒會，所以對此人物的經歷特別有感受。而華堅更推薦女友朗妮瑪娜飾演John的女友Annu。

他們曾先後合作《觸不到的她》（Her），以及《耶穌的女門徒》（Mary Magdalene），不過當時二人仍未拍拖，本片才是他們真正的情侶檔演出。

▲ 癱瘓後的John Callahan在戒酒會的導師（Jonah Hill 飾演）幫助下戒酒，並發現自己畫漫畫的天賦。（劇照）

有別於主流傳記片的敘事方式，吉士雲遜在本片加插了漫畫，更有新意及趣味。不得不提，擅長演喜劇的祖納希爾（Jonah Hill）演戒酒會的導師Donny。

這個同志角色，長髮加鬍子造型，說話語調陰柔，但他的話語卻每每能激勵男主角，跟他以往演的搞笑角色截然不同，令人眼前一亮。（上映日期︰4月2日）

撰文：程日