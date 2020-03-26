【美國疫情】香港移民加州藥劑師直擊市況　缺防護裝備幫病人打針配藥

▲ 香港移民加州藥劑師，在缺防護裝備幫病人打針配藥，他也大表無奈。（相片來源︰法新社）

美國近日新增近千宗確診新冠肺炎，累計確診個案超過68,000宗，再多130人死亡，死亡人數超過900，是繼中國及意大利之後第三大疫區，而在美國實施居家令的州達到17個。1977年已移民到美國的John，正是居住在要接受居家令的加州橙縣。他說在美國實行居家令，並非十分嚴謹，大家通街走也無人干涉。

John本身是在一間大型超市做藥劑師，如果在這時勢不上班，公司也明白，但他自覺在這個需要醫護人員緊守崗位的情況下，他沒理由留在家內。

▲ 在美國許多超市都有藥房，而John就是在這些藥房做藥劑師。他工作的地方有兩、三個藥劑師，助手也有七、八個，可見繁忙程度。（圖片被訪者提供）

不像香港的藥劑師，在美國John要幫病人打流感針、肝炎針，配藥時也要解釋一天吃多少次，因此官方要求人與人之間距離6呎，根本不可能。

其實經常接觸病人手手腳腳，其實也好危險。手可以經常洗，但面不成，也無得保護。

John有向公司反映，希望可以提供口罩，但公司也買不到。他現在有4、5個口罩，也是問朋友拿的，一個口罩用兩天，周末不繁忙時就不戴，避免口罩不敷應用，如果没有口罩就只好不用。

John太太比他還要恐慌，規定他一回家就要除下所有衣服在車房，不能帶入屋內；然後不能坐下看電視食飯，要立即沐浴才放心。

因為美國總統特朗普經常說這次新冠肺炎是「中國病毒」，因此在美國的中國人也受到歧視。「我的女兒在紐約，她認識一個女護士，在街上就被人打。」John說因為現在有些人無工開、無錢，因此就將矛頭遷怒於中國人。幸好他居住的Orange縣，白人不多，多是墨西哥人、亞洲人，種族歧視不嚴重，比較安全。

▲ Costco這麼大型的超市，許多物資也缺貨，可見市民搶購情況有多嚴重。（圖片被訪者提供）

John說現在疫情下，最不方便就是市民搶購物資。

廁紙、米、水、食物都搶，好像Costco 8am開門，10am許多東西如雞蛋、麵包都賣晒。平時我們買廁紙可能只買20幾卷，現在有些人更一買就買100卷廁紙。

他說Costco這大型超市，以往可以同時有一千幾百人在裏面，現在限制入流，只准許分批幾十人進內。

▲ Costco還會溫馨提示會員，要保持社交距離，咳嗽及打噴嚏時要遮掩口鼻。（圖片被訪者提供）

其次是無機會出外飲茶食飯。「以往出外吃飯可能每周兩、三次，飲茶就一、兩星期一次，分分鐘要排隊接近1小時，現在因為疫情關係，所以食肆都需要關門了。」

撰文︰何小雲