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【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點

娛樂 14:14 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

唐詩詠以「叉電」來比喻愛情關係。

馬國明唐詩詠一向「兄妹」情深，雖然多度傳出緋聞，但無損馬明跟詩詠的感情。日前馬國明和唐詩詠先後接受Yahoo《星Woo大戰》訪問，雖二人未有同場受訪，但分別談到感情觀和眼中對方的感覺，馬明和詩詠流露心靈相通，唐詩詠更罕有談及對男友的感覺。

在《星Woo大戰》首兩集現身的嘉賓為感情要好的兩兄妹：男神馬國明及女神唐詩詠（Natalie）。節目透過嘉賓跟「Yahwoo狗」輕鬆對談，坦率地分享了內心世界。

馬明在節目大展示愛方法。（Yahoo提供）

馬國明不忍心唐詩詠被中傷強調最憎做第三者，詳情請看：https://bit.ly/3dxNbb2

馬國明在首集上演快問快答，在鏡頭前展示其傻氣又帥氣的招牌天然呆表情，當被問及想拿視帝還是加人工之時，馬明毫不猶疑選擇加人工，相信因為視帝早已是其囊中物。

馬明又被要即席示範如何向女方示愛及拒愛，馬明發揮視帝演技，其中示愛的表情，就連「Yahwoo」都被迷倒。

唐詩詠將在第二集《星Woo大戰》登場。（Yahoo提供）

唐詩詠談感情觀
 
唐詩詠則會再即將的第二集談及了她的愛情觀。在一段感情關係上，Natalie以電話叉電來形容伴侶的關係，很希望雙方能為對方「互相叉電」。

Natalie解釋道：「我都要氹佢，我替他『叉』少少電，那他才可以幫我『叉爆』電話！男人也要氹的！」

唐詩詠又分享自己心目中的最佳旅遊伴侶，其中女性朋友代表，她選擇了好姊妹黃翠如，皆因對方是公認的旅遊達人，是完美的化身。

詩詠罕有談及伴侶關係。（Yahoo提供）

唐詩詠表示經期準確否認懷孕　馬國明罕有動真火，詳情請看：http://bit.ly/3cI2Ggl

男性朋友方面，Natalie則揀選了馬國明，但她扁咀評價馬國明道：「但佢唔講嘢。」場面搞笑。

Natalie在受訪當日，亦嘗試回答了與馬國明同樣的問題，估不到二人心靈相通，答案幾乎全部一樣，而她演繹示愛方式時，甜絲絲的表情相信會冧爆粉絲。

馬國明《星Woo大戰》訪問，可按此

撰文 : TOPick柴犬出動

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