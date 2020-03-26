【法證先鋒IV】李施嬅分享加拿大抵港經過　呼籲回港人士遵守家居隔離規則

▲ 李施嬅分享加拿大抵港經過，呼籲市民遵守家居隔離規則。

於《法證先鋒IV》飾演Dr.Man的李施嬅，本來身於加拿大拍攝劇集《血與水》（Blood & Water），但因新冠肺炎疫情影響致劇組停工，李施嬅幾經辛苦撲到機票由溫哥華返港，正在家中進行家居隔離的她拍片分享詳情，並呼籲大家為人為己，切記遵守家居隔離。

今日是李施嬅返港後進行14天強制家居隔離的第三日，於今早她上載了一段自拍短片，透露隔離期間收到好多人的關心，感到好開心：「好多人在我家門放下食物給我，其實香港都好方便，我可以叫外賣，至今so far so good。」

▲ 手帶上的QR Code用作追蹤隔離人士之用。（影片截圖）

李施嬅分享抵港後在機場遇到的情況，她透露整個過程只需10至15分鐘，算是十分暢通。

李施嬅說：「落機後我們要填上申報表，寫好電話、地址後會有衛生署職員檢查資料是否正確，然後會在表格上蓋印，並寫上隔離完結的日子，我的隔離將去到4月5日，接著會有人為你戴上手帶，以及給你一本書，裡頭會教你這14日要做些甚麼、如何保護自己和身邊的人。」

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▲ 填妥申報表後施嬅收到一本小冊子，教她隔離期間要做甚麼。（影片截圖）

回家後，施嬅收到一個短訊，著她下載一個名為「Stay Home Safe」應用程式，掃描手帶上的QR Code後便會開始正式追蹤她的行蹤。

她說：「我覺得個手帶始終是個死物，出不出街還是要靠自己。」提到最近見到許多影片，見到戴著手帶現身街頭的人未有遵守隔離的時限，施嬅想借機分享及呼籲。

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▲ 《法證先鋒IV》正在熱播中。（instagram圖片）

她續稱：「今次疫情真的好危險、好嚴重，可能是年輕人會覺得自己抵抗力好可以打低病毒，所以就算中了都覺得不要緊，但現在並非個人問題而是社會問題，會影響到好多人。」

施嬅指，平時患上感冒，一個人會傳染給大約1.3個人，但新冠肺炎一個確診病患已經可以傳染給三個人，傳播率非常高：「當一個人感染了3個人，去到第10層其實你已經感染了5萬9千人，是一個好龐大的數目。」

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▲ 李施嬅本來身於加拿大為劇集進行拍攝。（instagram圖片）

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提到許多醫護人員守在前線以生命及健康作為賭注去搏鬥，身為需要接受家居隔離的居民，應要為醫護人員及社會遵守隔離規矩：「5年後望返轉頭，想自己做一個感染到其他人而害死了人的罪人，還是可以驕傲地說我緊守著自已崗位，留在家中十四日、無給社會任何負擔，我跟全世界同行而我問心無愧。」

李施嬅又表示稍後會再拍影片，分享在家居隔離能夠些甚麼去消磨時間，並再次呼籲大家遵守隔離規條。