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【齊心抗疫】 梁詠琪疫情下度過44歲生日　GiGi與女兒Sofia在家開live

娛樂 13:26 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

梁詠琪跟女兒Sofia在家開live。

靚媽梁詠琪（GiGi）昨日（3月25日）踏入44歲生日，由於新冠肺炎肆虐，GiGi未有大肆慶祝，只跟家人食飯慶祝。此外，梁詠琪昨晚於IG開live跟fans一起唱歌聊天，GiGi的5歲女兒Sofia兩度「亂入」鏡頭，獲網民讚十分可愛。

梁詠琪昨晚開live跟fans聊天唱歌，唱了《畫出彩虹》及《再見灰姑娘》等歌曲，fans更跟GiGi說生日快樂，由於近日疫情嚴峻，GiGi坦言沒有心情去慶生。

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期間女兒Sofia在門外呼喚她，GiGi遂叫女兒入來，Sofia「亂入」鏡頭幾秒，眼大大的Sofia獲fans靚女及可愛

另外，GiGi又說到在家的抗疫生活，除了陪女兒上網做功課外，更整下麵包及焗蛋糕，GiGi更教女兒做家務i更說：「希望疫情快些過，大家身體健康，可以回復正常生活。」

最後，Sofia又再度「登場」，拿著小結他的她跟網民講bye bye。

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梁詠琪一家三口幸福滿滿。（取自梁詠琪IG）　

此外，GiGi早前一家三口返西班牙探親，當時丈夫經常帶女兒Sofia去騎馬，回港後Sofia十分掛念小馬。

於是，將GiGi浴簾讓女兒作畫布，把馬仔繪畫於浴簾上。

Sofia於浴簾上晝了小馬仔。

GiGi於IG貼出女兒繪畫的照片並寫：「剛好要換浴簾，不如自己畫一張？回港後，Sofia念念不忘她的pony朋友仔，剛巧家裡要換浴簾，不如就把自己騎pony的自畫像放大，每天起床（牀）都看到和pony朋友的喜悅時刻，超有滿足感！」#ideaswithkids #homeschool」

撰文 : TOPick柴犬出動

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