不滿科技園容許商户分租　新意網提覆核敗訴

▲ 法官就案件頒下判詞。（資料圖片）

新鴻基旗下從事數據業務的新意網集團有限公司（01686），早前因不滿香港科技園縱容商戶將廉價租得的舖位違約分租而提出司法覆核，法官今（26日）頒下判詞，指商戶與其客戶之間的關係，只是商戶提供所需設備，讓客戶可利用和接收商戶提供的數據服務，而非供客戶儲存設備，因此並不存在分租關係。法官因此裁定新意網敗訴，並需支付訟費。



申請人新意網集團有限公司；答辯人香港科技園公司，而商戶Global Switch Hong Kong Limited亦加入為相關利害團體。法官於判詞中指出，新意網提出的司法覆核，並非針對當年科技園與商戶簽訂的租約條款，只是針對科技園於2018年5月向申請人回覆的信件中，拒絕按租約條款，就有商戶疑違約分租舖位採取行動的決定。



法官因此認為重點在於商戶與其客戶之間的真正關係是否構成分租舖位。法官分析Global Switch與客戶之間的服務協議，指出Global Switch為向客戶提供服務，需於舖位內為個別客戶設置複雜的設備，讓客戶可利用和接收所需的數據服務，但這並不等於客戶在該舖位內的任何範圍，擁有獨家的佔用權。

法官續指，事實上Global Switch仍然擁有整個舖位的佔有權，亦有權決定客戶於舖位內的使用權限，因此Global Switch與其客戶之間就使用舖位的關係，稱不上是分租關係。



法官因此裁定新意網一方敗訴，新意網需支付科技園及Global Switch的訟費。

新意網對法庭判決感到失望及遺憾，會對判詞作詳細研究並諮詢法律團隊，再決定下一步行動。

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記者：楊詠渝