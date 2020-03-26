【新冠肺炎】近兩月基層失業升4倍　促發短期津貼

▲ 樂施會及關注綜援低收入聯盟等4個團體本月中以電話訪問逾300名基層市民，發現農曆新年後失業人數急升4倍。（林洋攝）

本港經濟受疫情影響持續轉差，有團體於本月中訪問逾300名基層市民，了解他們於疫情下的就業情況，結果逾4成受訪者稱其於農曆新年後失業，較農曆新年前人數急升4倍，近3成人稱僱主暗示將裁員。

樂施會、循道衞理觀塘社會服務處神愛關懷中心，關注綜援低收入聯盟、民社服務中心，在本月16至22日期間，以電話訪問364名居於劏房，或月入低於家庭入息中位數7成的基層住戶戶主。調查發現，失業人數由農曆新年前32人，急升4倍至農曆年後至今的161人，佔全部受訪者約4成半，當中逾3成人因裁員或公司倒閉而失業。

工作狀況方面，農曆年後從事全職工作的受訪者人數較農曆年前減少6成。約9成受訪者表示疫情對其家庭影響嚴重或極嚴重、有近3成人稱公司曾以疫情為由暗示裁員，逾7成半則對自己能保住工作，或再找到工作表示無信心。近8成受訪者認為，設立短期失業援助金最能夠幫助基層市民，5成半稱政府應創造更多短期就業機會。

年約50歲的陳先生表示，去年10月找到一份茶餐廳兼職，餐廳早於1月底已減少其工作時數，至2月中時更稱生意受疫情影響，把他及數名同事裁走，並要求被裁員工簽署自願離職書。他指失業前平均月入約7,500元，並以2,200元租住一個單位的床位，雖然在失業後已透過各種方法找了超過10份工作，惟至今無任何回音，部分公司更稱短期內不會再作招聘。

陳先生續指，由於現時積蓄幾近耗盡，面臨極大生活壓力，只能依靠杯麵或乾糧維生，最壞打算或需露宿街頭。他認為政府政策嚴重忽略基層，要求政府提供短期援助予失業人士，解決燃眉之急。

樂施會香港項目經理黃碩紅表示，現時針對基層員工的在層家庭津貼對工時有一定要求，惟不少基層於疫情下失業或工時不足，無法納入職津保障範圍。她促請政府應向領取職津或各項學生資助計劃的失業及就業不足人士，發放不少於6個月，每月5,800元的短期失業津貼，並考慮利用關愛基金為未有申請職津，或無子女的低收入家庭發放特別津貼。

另外，黃又建議政府，應把新冠肺炎列入僱傭補償條例的職業病範圍，以及開拓更多短期就業職位，長遠亦參考外國經驗，研究設立失業保險，為勞動階層提供多一重保障。

記者：林洋