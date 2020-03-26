【戰勝肺炎】意大利95歲婆婆住院6日康復 展現頑強生命力成當地最年長康復者

▲ 意大利95歲婆婆展現頑強生命力，成當地最年長康復者。

新冠肺炎於全球散播，其中意大利確診人數超過7萬，逾6千人死亡。近日在嚴峻的疫情中，傳來一個好消息。當地一名95歲的婆婆成功戰勝新冠肺炎，僅住院6天，成為當地最年長的康復者。

展現頑強生命力

95歲婆婆Alma Clara Corsini來自意大利北部城市摩德納（Modena），她於3月5日出現肺炎病徵，當時有高燒及咳嗽症狀，病毒檢測呈陽性反應，被送往醫院。

▲ 婆婆興一眾醫護人員合照。（圖片來源：影片截圖）

由於她的年紀較大，醫生擔心她未能承受試用抗病毒藥物的反應，經考慮後只為她處方抗生素。在前線醫護人員的治療及照顧下，經過2次檢測亦顯示完全康復，更治療了貧血問題，婆婆住院9天後回家，成為當地最年長的康復者。

婆婆展現頑強生命力，成為了當地醫護人員的驕傲。婆婆感謝醫護人員的悉心照顧，又表示：

他們告訴我，我的身體很健康，儘管年紀很大，但我仍可以抵抗疾病。

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患者過多 或放棄治療老人家

可惜地，在早前亦有報道指出，由於大多數的確診個案都是集中於北意大利的倫巴第區（Lombardy），當地醫療負荷亦已成問題，重症監護設施如醫療用品及床位等面臨短缺。

有報道指，意大利如有太多患者，80歲以上的新冠肺炎患者將不會得到重症監護。當地有醫生形容，病人的命運須以的年齡和健度狀況作決定，是戰爭的方式。據西班牙《20分鐘報》報道，西班牙醫生接到命令60歲以上重症病人原則上不能進入ICU病房，而將有限資源給予年輕人或對社會有供獻的人。

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意大利於3月開始疫情大爆發，截至今日為止已有超過7萬4千名確診者、逾7千5百宗死亡個案，另外有至少23名醫護人員殉職。當地一名34歲前線護士於該國重災區倫巴第（Lombardy）一間醫院工作，確診新冠肺炎後因擔心傳染他人，自殺身亡。

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責任編輯：王俊賢