【開心速遞】Bonnie拋棄安仔轉SheShe 林凱恩：JudyVenus我也一樣愛

▲ 林凱恩稱鄺潔楹是自的女朋友。（取自FB）

早前TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》周嘉洛所飾演廢青安暖男上身，拒絕林凱恩所飾演的Bonnie意氣用事的主動獻身，當以為《愛‧回家之開心速遞》周嘉洛與林凱恩感情因此大躍進時，卻殺出一個「程咬金」，令劇情有可能峰迴路轉。

▲ 林凱恩與鄺潔楹同屬《開心速遞》早期人物。（取自FB）

林凱恩在個人社交媒體分享與鄺潔楹的親密合照，並配文：「不變的是，無論她是誰是那個角色是Judy還是Venus，我也一樣愛她，也一樣覺得她很可愛很美」，並標籤「shelovesmemore（她更愛我）」、「mylovelygf（我可愛你女朋友）」、「xoxo（親親抱抱的意思）」，令二人sheshe味升溫。

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▲ 林凱恩鄺潔楹老友鬼鬼。（取自IG）

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林凱恩與鄺潔楹都是《開心速遞》在2017年開播初期大學線的主要人物，後來鄺潔楹所飾演的Venus在475集被安排到外國留學做交流生，相隔隔200集，Venus在648集再次登場，更與池子孝（阮政峰飾）成為情侶。

林凱恩並非第一次以「女朋友」稱呼鄺潔楹，早前曾分享一張鄺潔楹靠著自己的照片，並以「上輩子的情人」和「我的女孩們都是公主」形容對方，一度以為Venus與Bonnie有新進展。其實一眾演員戲裏戲外都是好朋友，因此在拍攝《開心速遞》時更加合作無間，向觀眾發放笑彈。