【新冠肺炎】武漢發放死亡患者骨灰 家屬殯儀館門口大排長龍相片數度被刪
健康 15:58 2020/03/26
新冠肺炎疫情擴散全球，其中率先爆發疫情的湖北武漢至少已有逾2,500人患病後不治。武漢將死亡患者火化後的骨灰集體發放，大批家屬在武漢漢口殯儀館門口大排長龍，但相關照片卻在新浪微博上數度被被刪，有內地網民慨嘆：「整整三個月的，不是數字，是很多家庭，銘記這場戰役」。
國家衞健委今年2月初發布指引，處理新冠肺炎患者遺體應就近火化，不得移運，不得舉行遺體告別儀式，不得利用遺體進行其他形式的喪葬活動。火化結束後，由殯儀館服務人員撿拾骨灰，並出具火化證明，一併交親屬取走。
武漢有網民今日（26日）拍攝到大批家屬在漢口殯儀館門前排隊，等待領取離世家人骨灰的照片。有消息指，有家屬接受官方的3000元人民幣補助後，需承諾「不哭、不張揚，低調安葬」。
照片在網上曝光後，有內地網民留言：「我經歷了整個領取過程，社區提前預約了，早上8點到殯儀館排隊4個小時。有多少親屬們的悲傷，憤慨，卻只有認命。多少個沒有被確診的人，最後就成了一個冰冷的盒子？數字之外的他們都被忘了嗎？都不值得一提嗎？」
甚至有內地網民撰文要求追究，表示：
逝者已逝，家屬悲痛欲絕，他們不能就這樣白白死去了，必須追責，告慰逝者的在天之靈......希望在這場疫情裏的所有瀆職人員，早日被繩之以法，得到應有的懲罰！
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責任編輯:王俊賢