【新冠肺炎】武漢發放死亡患者骨灰　家屬殯儀館門口大排長龍相片數度被刪

▲ 網傳一張大批等待領骨灰的家屬在武漢漢口殯儀館門口排起長龍的照片，相關照片及文章一度被刪。

新冠肺炎疫情擴散全球，其中率先爆發疫情的湖北武漢至少已有逾2,500人患病後不治。武漢將死亡患者火化後的骨灰集體發放，大批家屬在武漢漢口殯儀館門口大排長龍，但相關照片卻在新浪微博上數度被被刪，有內地網民慨嘆：「整整三個月的，不是數字，是很多家庭，銘記這場戰役」。

國家衞健委今年2月初發布指引，處理新冠肺炎患者遺體應就近火化，不得移運，不得舉行遺體告別儀式，不得利用遺體進行其他形式的喪葬活動。火化結束後，由殯儀館服務人員撿拾骨灰，並出具火化證明，一併交親屬取走。

武漢有網民今日（26日）拍攝到大批家屬在漢口殯儀館門前排隊，等待領取離世家人骨灰的照片。有消息指，有家屬接受官方的3000元人民幣補助後，需承諾「不哭、不張揚，低調安葬」。

照片在網上曝光後，有內地網民留言：「我經歷了整個領取過程，社區提前預約了，早上8點到殯儀館排隊4個小時。有多少親屬們的悲傷，憤慨，卻只有認命。多少個沒有被確診的人，最後就成了一個冰冷的盒子？數字之外的他們都被忘了嗎？都不值得一提嗎？」

甚至有內地網民撰文要求追究，表示：

逝者已逝，家屬悲痛欲絕，他們不能就這樣白白死去了，必須追責，告慰逝者的在天之靈......希望在這場疫情裏的所有瀆職人員，早日被繩之以法，得到應有的懲罰！

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責任編輯:王俊賢