【車費不加】議員促港鐵放棄延後加價 田北辰倡票價減半3個月
政府今日（26日）公布2019年第4季「運輸業名義工資指數」，指數按年升3.4%，該指數是港鐵「可加可減機制」的重要一環，對港鐵票價增減有重要影響。
根據可加可減方程式，港鐵今年的票價調整空間為：
去年12月的綜合消費物價指數按年變動（2.9%） * 0.5 + 去年12月運輸業名義工資指數按年變動 （3.4%）* 0.5 - 生產力因素（0） - 特別調減（0.6%） = 票價調整幅度（+2.55%）
然而，去年第4季本港住戶入息中位數按年倒退約2.48%，所以觸及「封頂」機制，有關加幅需留待下年和明年處理，2021/22年度加1.28%及2022/23年度加1.27%。
【車費不加】港鐵2020/21年度未能加價 原定加幅2.55%需延後實施
田北辰：如只延遲加價 令人失望
實政圓桌立法會議員田北辰就指，希望港鐵公司與股東商討，豁免2.55%的票價加幅，不在未來兩年追加，否則是令人失望和「哂氣」。
至於永久減票價，田北辰認為港鐵是上市公司，要對股東負責。在疫情下如機制容許加價，港鐵共渡時艱不加價是一回事，但如減價則或有損股東利益，或會遭到股東反對。
田北辰又指，港鐵未來或會加推優惠，建議未來三個月票價減半。
陳恒鑌：數據滯後 要求減價
立法會鐵路事宜小組副主席陳恒鑌則指，現時指數數據滯後，未能反映本港最新情況。他認為現時本港受疫情影響，情況惡劣，港鐵應與市民共渡時艱，無視可加可減機制，連續3年減票價，每年減1成票價，
雖然有得加，但港鐵應該當無得加，否則只會繼續影響印象。
陳恒鑌又表示，票務收入佔港鐵收入很少部份，就算減票價，對港鐵收入亦影響不大，而港鐵一直靠政府政策賺錢，如不和市民共渡時艱，是令人失望。
|港鐵歷年票價調整
|2008年
|0%
|2009年
|0%
|2010年
|+2.05%
|2011年
|+2.2%
|2012年
|+5.4%
|2013年
|+2.7%
|2014年
|+3.6%
|2015年
|+4.3%
|2016年
|+2.65%
|2017年
|0%（加幅不足1.5%，轉撥下年處理）
|2018年
|+3.14%
|2019年
|+3.3%（觸及「封頂」機制，0.3%的增幅延至2021/22年度實施）
|2020年
|觸及封頂機制，今年實際票價不變
資料來源：立法會文件及港鐵公布
記者：陳梓蔚