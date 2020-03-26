【車費不加】議員促港鐵放棄延後加價　田北辰倡票價減半3個月

▲ 有議員促請港鐵取消明後年的延後加價，並希望能加推票務優惠。（資料圖片）

政府今日（26日）公布2019年第4季「運輸業名義工資指數」，指數按年升3.4%，該指數是港鐵「可加可減機制」的重要一環，對港鐵票價增減有重要影響。

根據可加可減方程式，港鐵今年的票價調整空間為：

去年12月的綜合消費物價指數按年變動（2.9%） * 0.5 + 去年12月運輸業名義工資指數按年變動 （3.4%）* 0.5 - 生產力因素（0） - 特別調減（0.6%） = 票價調整幅度（+2.55%）

然而，去年第4季本港住戶入息中位數按年倒退約2.48%，所以觸及「封頂」機制，有關加幅需留待下年和明年處理，2021/22年度加1.28%及2022/23年度加1.27%。

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田北辰：如只延遲加價 令人失望

實政圓桌立法會議員田北辰就指，希望港鐵公司與股東商討，豁免2.55%的票價加幅，不在未來兩年追加，否則是令人失望和「哂氣」。

至於永久減票價，田北辰認為港鐵是上市公司，要對股東負責。在疫情下如機制容許加價，港鐵共渡時艱不加價是一回事，但如減價則或有損股東利益，或會遭到股東反對。

田北辰又指，港鐵未來或會加推優惠，建議未來三個月票價減半。

陳恒鑌：數據滯後 要求減價

立法會鐵路事宜小組副主席陳恒鑌則指，現時指數數據滯後，未能反映本港最新情況。他認為現時本港受疫情影響，情況惡劣，港鐵應與市民共渡時艱，無視可加可減機制，連續3年減票價，每年減1成票價，

雖然有得加，但港鐵應該當無得加，否則只會繼續影響印象。

陳恒鑌又表示，票務收入佔港鐵收入很少部份，就算減票價，對港鐵收入亦影響不大，而港鐵一直靠政府政策賺錢，如不和市民共渡時艱，是令人失望。

港鐵歷年票價調整 2008年 0% 2009年 0% 2010年 +2.05% 2011年 +2.2% 2012年 +5.4% 2013年 +2.7% 2014年 +3.6% 2015年 +4.3% 2016年 +2.65% 2017年 0%（加幅不足1.5%，轉撥下年處理） 2018年 +3.14% 2019年 +3.3%（觸及「封頂」機制，0.3%的增幅延至2021/22年度實施） 2020年 觸及封頂機制，今年實際票價不變

資料來源：立法會文件及港鐵公布

記者：陳梓蔚