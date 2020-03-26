【經典重現】疫情影響停辦悼念張國榮活動　白髮魔女傳+夜半歌聲重新修復上映

▲ 疫情關係停辦悼念張國榮活動，《白髮魔女傳》、《夜半歌聲》重新修復上映。

今年4月1日是哥哥張國榮逝世17周年的日子，但因新冠肺炎疫情問題，首度停辦於中環文華東方酒店獻花，以及在寶福山歌迷聚會等的悼念活動。不過，東方影業宣佈會將兩套哥哥主演、由于仁泰執導的電影《白髮魔女傳》及《夜半歌聲》作全新4K修復，並重登大銀幕，讓一代巨星光彩再現。

4月1日率先上映是電影《白髮魔女傳》，電影講述哥哥飾演的武當弟子卓一航戀上了林青霞飾的邪魔妖女練霓裳，兩人的戀情波折重重，最後卓一航誤會練霓裳，終釀成悲劇。

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▲ 《白髮魔女傳》將於哥哥忌日重新上映。（電影劇照）

電影在當年1993年耗資5000萬製作、突破傳統武俠片模式，營造出華麗講究的武俠世界，在美術和服裝上都製作得非常仔細。

《白髮魔女傳》當年在第30屆金馬獎獲最佳改編劇本獎、最佳電影歌曲獎、第13屆香港電影金像獎最佳攝影獎、最佳美術指導和最佳服裝造型設計，電影備受肯定。

▲ 戲中張國榮與林青霞的愛情故事盪氣迴腸。（電影劇照）

而哥哥對林青霞的長情同樣感動觀眾，有網友曾評價：「《白髮魔女傳》是哥哥最盪氣迴腸的武俠電影沒有之一！哥哥和林青霞高超的演技、哥哥親自作曲的〈紅顏白髮〉，配以林青霞最後決絕心碎的回頭，成為電影史上最令人難忘的鏡頭之一。」可見這部電影在觀眾心目中的地位有多高！

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▲ 《白髮魔女傳》可謂武俠電影中的經典代表。（電影劇照）

4月8日則會上映哥哥、吳倩蓮主演的《夜半歌聲》，內容講述宋丹平（哥哥飾）與富家女杜雲嫣（吳倩蓮飾）相愛，卻遭到杜雲嫣父母的反對，宋丹平被毀容後藏在黑暗處用歌聲來安慰雲嫣。

電影在1995年首登大銀幕，戲中哥哥既是演員、電影中的歌曲亦是他自己作曲自己唱；甚至同時參與編劇和監製，可見哥哥百分百投入參與對電影的鍾愛。

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▲ 張國榮有份參與《夜半歌聲》的監製與編劇。（電影劇照）

當年報道中，哥哥便曾說：「希望觀眾看了後會同情宋丹平，他以前是要風得風，要雨得雨，很自負，又很自大，但毀容後，又把自己鎖在閣樓裡，不見他的愛人。那種徬徨，我覺得演出來是很過癮，也希望觀眾是會喜歡。」