空姐被殺藏屍衣櫃前男友囚終身　上訴質疑原審法官處理不足

▲ 上訴人向高院上訴庭就定罪提出上訴。（資料圖片）

26歲空姐於6年前被發現藏屍家中衣櫃，其前男友其後被控謀殺罪，案件於2018年5月審結，涉案被告被裁定謀殺罪成，判處終身監禁，今(26日)向高院上訴庭就定罪提出上訴。上訴一方指審訊期間，控辯雙方於同意案情中使用了「不當對待」一字，令陪審團當時會推測上訴人曾對死者作出某些行為，而主審法官期間處理不足，只著控辯雙方自行處理，對上訴人構成不公平，故認為定罪不穩妥。上訴庭聽取陳詞後，押後判決。



上訴人莫俊賢（32歲），報稱無業，被控於2013年12月4日，在荃灣荃威花園一單位內謀殺女子陳曼儀（26歲）。

代表律師陳詞時指，案件於高等法院審訊期間，控辯雙方呈上同意案情中使用了「不當對待」一字，未有提及具體所涉事宜，而主審法官當時亦沒有介入處理，質疑陪審團考慮裁決時或會作出推測，對上訴人構成不公。



控方回應時則指，當時控辯雙方同意使用「不當對待」有關字眼，並無詳細提及內容，對上訴人反而有利。控方指案發前3個月發生的事，根據證供亦已得知，包括死者曾由父親接下班，胞妹亦知悉死者被襲擊事件等。控方認為同意案情猶如案件背景，並駁斥了上訴人自辯時的說法；上訴庭聽取雙方陳詞後，押後判決。



案情指，上訴人與死者於2012年拍拖，其後上訴人曾對死者作出不當對待，翌年9月關係轉差。控方指案發後上訴人曾告知舊女同學殺害了死者，並透露預先看過死者的工作更表，待死者出門上班時犯案。案發後3天，上訴人經落馬洲離港達2年，直至2016年2月由內地公安移交香港警方。案發後4天，死者父親打開死者房間的衣櫃，發現死者的遺體，遂報警處理。



案發生前3個月，上訴人曾襲擊及恐嚇死者獲簽保守行為了事。

【新冠肺炎】消息指Now新聞台女剪接師非確診個案 多輪病毒測試呈陰性

【新冠肺炎】許樹昌指須找出感染群組源頭 倡限社交人數措施折斷社區傳播鏈

記者：林育慧