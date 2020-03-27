  • 25°C
香港時間 : 2020327日 (五) 18:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩標準】一文睇清口罩3層Filter+細菌過濾率99%　日本+ 韓國口罩包裝醫用標籤

健康 18:33 2020/03/27

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

一文睇清日本、韓國口罩包裝用語。

新冠肺炎疫情仍持續，市民撲口罩時，記得留意口罩包裝上的標籤，以及看清楚口罩的規格！ TOPick整理了日韓口罩包裝的常見用字、醫用口罩標準標籤，讓大家購買口罩時可對比資料。

日本口罩包裝常見用詞：

韓國口罩包裝常見用詞：

  • 의약외품（準藥用）
  • 식약처 허가（食藥署許可）
  • 한국（韓國）제조（製造）

韓國口罩以「KF」（Korean Filter）作專屬標準。KF後的數子代表口罩能阻擋微細粒子的百分比，市面上常見有「KF80」﹑「KF94」及「KF99」3種。

  KF80 KF94 KF99
BFE 細菌過濾率（%） ≧80 ≧94 ≧99
可阻擋的微粒 阻擋80%大小為0.6的微粒 阻擋約94%、0.4微米或以下的微細粒子及感染 阻擋約99%、0.4微米或以下的微細粒子及感染源
用途 阻隔沙塵及空氣污染微粒 過濾一般傳染性病毒 過濾一般傳染性病毒

【口罩供應】韓國市民都戴錯KF94口罩　醫生教正確佩戴KF94口罩5個步驟

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別

何謂BFE、PFE、VFE？

據美國材料和試驗協會（ASTM International）的標準，口罩在市面售賣前，需通過不同的過濾率測試，以及清楚列明在包裝上。常見三種標示：BFE、PFE、VFE，即是口罩過濾不同大小的微粒的測試效果。

過濾率 能針對的微粒大小 作用

BFE （Bacterial Filtration Efficiency）

細菌過濾率

 3微米 阻擋花粉、飛沬

PFE（Particle Filtration Efficiency）

微粒子過濾率

 0.1微米 阻擋流感、沙士等病毒

VFE（Virus Filtration Efficiency）

病毒過濾率

 0.1至5微米  

各地醫用口罩標準：

美國標準：F2100-11

歐洲標準：EN 14683

台灣標準：CNS 14774

中國標準：GB19083/YY0469

澳紐標準：4381

詳細解說請看：【口罩供應】facebook代購口罩假貨湧現　認清不同地區醫用口罩標準

責任編輯：楊宛茜

食用安全 口罩 傳染病 健康問題 疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
17:42 2020/03/26
【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個　王維基：做口罩不是為賺錢
18:07 2020/03/26
【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個　王維基：做口罩不是為賺錢
【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元　實惠分店賣20萬個現貨口罩
18:16 2020/03/26
【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元　實惠分店賣20萬個現貨口罩