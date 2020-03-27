【口罩標準】一文睇清口罩3層Filter+細菌過濾率99%　日本+ 韓國口罩包裝醫用標籤

▲ 一文睇清日本、韓國口罩包裝用語。

新冠肺炎疫情仍持續，市民撲口罩時，記得留意口罩包裝上的標籤，以及看清楚口罩的規格！ TOPick整理了日韓口罩包裝的常見用字、醫用口罩標準標籤，讓大家購買口罩時可對比資料。

日本口罩包裝常見用詞：

韓國口罩包裝常見用詞：

의약외품（準藥用）

식약처 허가（食藥署許可）

한국（韓國）제조（製造）

韓國口罩以「KF」（Korean Filter）作專屬標準。KF後的數子代表口罩能阻擋微細粒子的百分比，市面上常見有「KF80」﹑「KF94」及「KF99」3種。

KF80 KF94 KF99 BFE 細菌過濾率（%） ≧80 ≧94 ≧99 可阻擋的微粒 阻擋80%大小為0.6的微粒 阻擋約94%、0.4微米或以下的微細粒子及感染 阻擋約99%、0.4微米或以下的微細粒子及感染源 用途 阻隔沙塵及空氣污染微粒 過濾一般傳染性病毒 過濾一般傳染性病毒

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何謂BFE、PFE、VFE？

據美國材料和試驗協會（ASTM International）的標準，口罩在市面售賣前，需通過不同的過濾率測試，以及清楚列明在包裝上。常見三種標示：BFE、PFE、VFE，即是口罩過濾不同大小的微粒的測試效果。

過濾率 能針對的微粒大小 作用 BFE （Bacterial Filtration Efficiency） 細菌過濾率 3微米 阻擋花粉、飛沬 PFE（Particle Filtration Efficiency） 微粒子過濾率 0.1微米 阻擋流感、沙士等病毒 VFE（Virus Filtration Efficiency） 病毒過濾率 0.1至5微米

各地醫用口罩標準：

美國標準：F2100-11

歐洲標準：EN 14683

台灣標準：CNS 14774

中國標準：GB19083/YY0469

澳紐標準：4381

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責任編輯：楊宛茜