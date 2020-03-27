【口罩標準】一文睇清口罩3層Filter+細菌過濾率99% 日本+ 韓國口罩包裝醫用標籤
新冠肺炎疫情仍持續，市民撲口罩時，記得留意口罩包裝上的標籤，以及看清楚口罩的規格！ TOPick整理了日韓口罩包裝的常見用字、醫用口罩標準標籤，讓大家購買口罩時可對比資料。
日本口罩包裝常見用詞：
韓國口罩包裝常見用詞：
- 의약외품（準藥用）
- 식약처 허가（食藥署許可）
- 한국（韓國）제조（製造）
韓國口罩以「KF」（Korean Filter）作專屬標準。KF後的數子代表口罩能阻擋微細粒子的百分比，市面上常見有「KF80」﹑「KF94」及「KF99」3種。
|KF80
|KF94
|KF99
|BFE 細菌過濾率（%）
|≧80
|≧94
|≧99
|可阻擋的微粒
|阻擋80%大小為0.6的微粒
|阻擋約94%、0.4微米或以下的微細粒子及感染
|阻擋約99%、0.4微米或以下的微細粒子及感染源
|用途
|阻隔沙塵及空氣污染微粒
|過濾一般傳染性病毒
|過濾一般傳染性病毒
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何謂BFE、PFE、VFE？
據美國材料和試驗協會（ASTM International）的標準，口罩在市面售賣前，需通過不同的過濾率測試，以及清楚列明在包裝上。常見三種標示：BFE、PFE、VFE，即是口罩過濾不同大小的微粒的測試效果。
|過濾率
|能針對的微粒大小
|作用
|
BFE （Bacterial Filtration Efficiency）
細菌過濾率
|3微米
|阻擋花粉、飛沬
|
PFE（Particle Filtration Efficiency）
微粒子過濾率
|0.1微米
|阻擋流感、沙士等病毒
|
VFE（Virus Filtration Efficiency）
病毒過濾率
|0.1至5微米
各地醫用口罩標準：
美國標準：F2100-11
歐洲標準：EN 14683
台灣標準：CNS 14774
中國標準：GB19083/YY0469
澳紐標準：4381
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責任編輯：楊宛茜