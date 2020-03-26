【英國停課】IB及GCSE考試全球取消或影響出路　家長宜助子女調整升學策略

▲ IBDP和IGCSE先後取消，家長要密切留意孩子的心理感受。

上周提到國際考試取消的可能性，這周就陸續收到通知：全球的IBDP和IGCSE考試也都取消了。作為國際學校升學系統中舉足輕重的兩項考試，取消前所未有，影響了全球幾十萬考生。面對這種突發狀況，考生的感受往往複雜。這一階段，如果孩子受到直接影響，家長一定要跟孩子談談，確保這件事可以被正確理解。

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考試取消了，學習還在繼續。考生千萬不要有提早放暑假的心態，乾脆連課也不上了，該跟的時間表依然要跟。學習這件事在任何時候都應該是生活的一部分。

不要有提早放暑假心態

已經學到手的知識和技能不會被浪費，也不會被無視。IB和IGCSE素來都有要求學校提供評估分的傳統。在兩年的課程之中，學生表現如何，學校也有行之有效的評估體系。所以，學生大可不必認為考試取消就意味着之前的努力被一筆勾銷了，恰恰相反，之前的努力，以及學習過程中所表現出的態度，在這個時候就擁有了更強的影響因子。

可提前了解大學課程

這只是人生中的一次考試，考試也只是諸多評核方法中的一種。家長要密切留意孩子的心理感受。畢竟這場考試是孩子過去兩年的目標，如今目標消失，不少學生會一下子墮入意義的真空，好像頓時失去了方向，這時候與父母交換一下感受，能找個人傾訴，他們會明白毋須將這件事的影響力放得過大。

跟孩子談談接下來的計劃。既然變化已經到來，那不如就調整計劃去適應變化吧！考生應當制定策略，等待考試機構告知細節的同時，整理思路，看看還有甚麼可以做的。接下來幾個月的空窗期，恰好可以用來提前了解大學課程。

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「微光集」，原題為「取消考試之後」。

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